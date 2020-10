Mountain Bike, Mondiali XCO 2020: Schurter va a caccia del nono titolo, ma la concorrenza è numerosa e agguerrita

Domani si svolgerà la rassegna iridata di cross country olimpico in quel di Leogang, Austria, su un tracciato duro e anche particolarmente fangoso. Il grande favorito per il trionfo è l’iridato in carica, e otto volte campione del Mondo, Nino Schurter. L’elvetico, nelle due prove di Coppa del Mondo che si sono tenute a Nove Mesto, Repubblica Ceca, non ha timbrato il cartellino, ma ha messo in mostra una condizione decisamente in crescita. Sarà importante, tuttavia, che il clima sia sereno, poiché, storicamente, il fuoriclasse svizzero soffre quando piove.

I rivali principali di Schurter saranno il brasiliano Henrique Avancini, vincitore della seconda prova a Nove Mesto e uomo più in forma del momento, il danese Simon Andreassen, grande promessa ai tempi degli juniores, ove ha conquistato due Mondiali battendo anche un certo Egan Bernal, il quale, dopo un periodo difficile, sembra aver finalmente ritrovato il colpo di pedale giusto in questo 2020 che lo ha visto trionfare nella prima tappa di Coppa del Mondo, e il neerlandese Milan Vader, grande speranza dei Paesi Bassi in assenza di Mathieu van der Poel, nonché l’unico a essere salito sul podio in ambedue le gare di Coppa del Mondo.

Vi è, poi, il nutritissimo contingente francese che ha molte frecce di buon livello da scoccare. Da Maxime Marotte, secondo a Nove Mesto I, a Stephane Tempier, bronzo l’anno scorso ai Mondiali di Mont-Sainte-Anne, passando per Victor Koretzky, Titouan Carod e Jordan Sarrou, tre atleti che non hanno, magari, il talento dei bikers citati in precedenza, ma che sanno piazzarsi con costanza tra i primi dieci in Coppa del Mondo.

Il tracciato austriaco, molto differente rispetto a quello di Nove Mesto, però, permetterà anche ad atleti che non sono stati competitivi in Repubblica Ceca di correre per un risultato importante. E’ il caso degli svizzeri Mathias Flueckiger, argento mondiale l’anno scorso e vincitore di due prove di Coppa del Mondo, e Lars Forster, trionfatore in Coppa del Mondo nel 2019 a Snowshoe, e dell’azzurro Gerhard Kerschbaumer, il quale fu argento iridato due anni fa.



In casa Italia, inoltre, possono puntare a un buon piazzamento i fratelli Braidot, Luca e Daniele, così come Nadir Colledani. Tutti e tre, infatti, sono atleti che già in passato hanno dimostrato di poter arrivare nei primi dieci in Coppa del Mondo.

Foto: Shutterstock