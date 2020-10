Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Giovinazzo-Vieste: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Proseguirà oggi, sabato 10 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con l’ottava tappa, la settima in linea: saranno 200 i km da Giovinazzo a Vieste (Gargano). La partenza fittizia è prevista alle 11.25, quella reale alle 11.35, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.13 e le 16.44. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi.

Tappa 8 cronotabella Giovinazzo-Vieste (Gargano) km 200 Sabato 10 ottobre

PROVINCIA DI VIBO BARI

5 GIOVINAZZO 􀀆 Start Village 3,2 11.25 11.25 11.25

7 GIOVINAZZO 􀀆 km 0 0,0 0,0 200,0 11.35 11.35 11.35

12 Molfetta 􀀆 v.S.Domenico-ex ss.16 3,0 3,0 197,0 11.39 11.39 11.39

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

22 Bisceglie 􀀆 v.G.Bovio-ex ss.16 9,6 12,6 187,4 11.54 11.53 11.52

10 Trani 􀀆 C;so Vitt. Em.-ex ss.16 8,8 21,4 178,6 12.06 12.04 12.03

3 Barletta 􀀆 Lung. Mennea-ex ss.16-sp.152 12,2 33,6 166,4 12.22 12.20 12.18

2 Margherita di Savoia 􀀆 v.Africa Or.-sp.141 13,9 47,5 152,5 12.41 12.38 12.35

PROVINCIA DI FOGGIA

2 Zapponeta 􀀆 sp.159 18,5 66,0 134,0 13.06 13.02 12.58

3 Loc. Ippocampo 􀀆 sp.159 8,0 74,0 126,0 13.18 13.14 13.09

Rifornimento Feed zone: km 80-83 􀀆

7 Manfredonia Z.I. 􀀞 P.L. – sp.159 10,4 84,4 115,6 13.35 13.29 13.24

3 Manfredonia 􀀝 Lung.Sauro-v.Gargano-ss.89 5,9 90,3 109,7 13.43 13.37 13.32

161 Madonna delle Grazie 􀀝 sp.55 6,3 96,6 103,4 13.54 13.47 13.41

747 Monte Sant’Angelo 􀀞 ss.89dir B 9,6 106,2 93,8 14.21 14.13 14.05

71 Inn. ss.89 􀀞 ss.89 16,0 122,2 77,8 14.42 14.33 14.24

41 Mattinata 􀀞 sp.53 2,0 124,2 75,8 14.45 14.35 14.26

120 Baia delle Zagare 􀀆 sp.53 15,0 139,2 60,8 15.09 14.58 14.48

390 Coppa Santa Tecla 􀀆 sp.53-sp.54 9,3 148,5 51,5 15.25 15.13 15.03

45 Pugnochiuso 􀀆 sp.54 5,8 154,3 45,7 15.33 15.21 15.10

168 La Guardiola 􀀆 sp.54 3,0 157,3 42,7 15.42 15.29 15.17

19 Bv. per Vieste 􀀞 sp.53 5,3 162,6 37,4 15.49 15.36 15.24

4 Vieste- Faraglione 􀀆 Lung. Mattei 10,5 173,1 26,9 16.03 15.49 15.36

15 Ingr. Circuito 􀀆 v.Dante-v.Verdi-v.Puccini 0,5 173,6 26,4 16.03 15.49 15.37

97 via Saragat 􀀆 (La Chiesuola) 1,7 175,3 24,7 16.08 15.54 15.41

3 Scialmarino 􀀞 sp.52 6,3 181,6 18,4 16.17 16.02 15.49

3 VIESTE 􀀆 Lung. Europa 3,9 185,5 14,5 16.22 16.07 15.53

17 Piazza Garibaldi 􀀞 2,1 187,6 12,4 16.25 16.10 15.56

15 via Dante Alighieri 􀀞 v.Verdi-v.Puccini 0,6 188,2 11,8 16.26 16.11 15.57

97 via Saragat 􀀆 (La Chiesuola) 1,7 189,9 10,1 16.31 16.15 16.01

3 Scialmarino 􀀞 sp.52 6,2 196,1 3,9 16.39 16.23 16.09

3 VIESTE 􀀆 Lung. Europa 3,9 200,0 0,0 16.44 16.28 16.13

NOTE

Traguardo Volante:

km 90.3 Manfredonia

km 185.5 VIESTE

Rifornimento/Feed zone:

km 80 – 83

Gran Premio della Montagna:

km 106.2 – Monte Sant’Angelo – m 747 (2ª cat.)

km 157.3 – La Guardiola – m 168 (4ª cat.)

Passaggio a Livello/Level Crossing:

km 83.9

