Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 17 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tanti tornei di tennis in programma questa settimana. In particolare, a Barcellona e a Monaco di Baviera Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli vorranno proseguire nel loro cammino, puntando alla qualificazione alle semifinali. Tornei importanti per rifinire la preparazione in vista del grande appuntamento sulla terra rossa del Roland Garros.

In primo piano, poi, gli Europei di judo con gli azzurri che andranno a caccia delle medaglie nella seconda giornata di incontri; gli Assoluti di nuoto a Riccione con in palio i titoli nazionali e i pass per la rassegna continentale di Parigi; nel ciclismo la Freccia del Brabante, gara aperta a qualsiasi risultato; la sfida tra Italia e Ungheria per i Mondiali di hockey ghiaccio femminile. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 17 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 17 aprile

04:00 Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2026 a Hong Kong: prima giornata (sessione diurna) – Nessuna copertura tv/streaming.

08:00 Judo, Europei 2026: seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su Judo Tv.

09:00 Scherma, Coppa del Mondo 2026: fioretto femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09:00 Scherma, Coppa del Mondo 2026: sciabola maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09:00 Taekwondo, Mondiali junior 2026: sesta giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube World Taekwondo.

09:00 Scherma, Grand Prix 2026: spada femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10:00 Nuoto, Campionati italiani 2026: quarta giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

10:20 Superbike, GP Olanda 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:00 Tennis, ATP Barcellona 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), fino alle 20:00 su Sky Sport Uno (201), fino alle 20:30 su Sky Sport Mix (211), Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Fils 3° match non prima delle 16:00)

11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), fino alle 20:00 su Sky Sport Uno (201), fino alle 20:30 su Sky Sport Mix (211), Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Kopriva 1° match e inizio programma alle 11:00)

11:30 Scherma, Coppa del Mondo 2026: sciabola femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11:33 Ciclismo femminile, Freccia del Brabante 2026 – Diretta streaming dalle 12:45 su Discovery+ e su HBO Max.

11:50 Ciclismo, Classic Grand Besançon Doubs 2026 – Diretta streaming dalle 14:30 su Discovery+ e su HBO Max.

11:55 Ciclismo, O Gran Camiño 2026: quarta tappa – Diretta streaming dalle 13:30 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

12:30 Tennis, WTA Stoccarda 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), fino alle 20:00 su Sky Sport Uno (201), fino alle 20:30 su Sky Sport Mix (211), Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

13:00 Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2026 a Hong Kong: prima giornata (sessione serale) – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

13:00 Golf, RBC Heritage 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

13:30 Tennis, WTA Rouen 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), fino alle 20:00 su Sky Sport Uno (201), fino alle 20:30 su Sky Sport Mix (211), Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

13:32 Ciclismo, Freccia del Brabante 2026 – Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport1 HD e DAZN; dalle 15:15 su Discovery+ e HBO Max.

14:00 Judo, Europei 2026: seconda giornata (Final Block) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Judo Tv.

15:00 Superbike, GP Olanda 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16:00 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali Divisione I 2026: Italia vs Ungheria – Diretta streaming su FISG Tv.

17:15 Nuoto, Campionati italiani 2026: quarta giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18:00 Taekwondo, Mondiali junior 2026: sesta giornata (sessione serale) – Diretta streaming sul canale Youtube World Taekwondo.

18:30 Rugby, Serie A Elite 2026: Mogliano Veneto Rugby vs Rangers Vicenza – Diretta streaming su The Rugby Channel.

18:30 Calcio, Serie A 2026: Sassuolo vs Como – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

19:00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas vs Paris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:30 Basket, Eurolega 2026: Monaco vs Hapoel Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Dubai vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos vs Anadolu Efes – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Came Treviso vs Mantova – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Capurso vs AS Roma – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: L84 vs Feldi Eboli – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo, NOW e su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Sala Consilina vs Avellino – Diretta streaming su canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20:30 Calcio, Serie B 2026: Sampdoria vs Monza – Diretta streaming su DAZN e su Lab Channel.

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: St. Pauli vs Colonia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Rugby, United Rugby Championship 2026: Edimburgo vs Zebre Parma – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Inter vs Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Ligue1 2026: Lens vs Tolosa – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.