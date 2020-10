Mountain bike, Mondiali 2020: Pauline Ferrand Prevot la favorita del cross country al femminile

Sono scattati in terra austriaca, in quel di Leogang, i Mondiali 2020 di mountain bike. Domani, alle 12.15, in programma la prova del cross country al femminile, ovviamente per le élite, gara che assegnerà le medaglie anche il prossimo anno ai Giochi Olimpici di Tokyo.

La più attesa è ovviamente la detentrice del titolo, l’ex stradista (iridata anche lì) francese Pauline Ferrand Prevot. L’anno scorso la transalpina dominò in lungo e in largo la prova mondiale in Canada e l’obiettivo è quello di confermarsi sul gradino più alto del podio. La condizione è delle migliori e lo ha dimostrato in Coppa del Mondo a Nove Mesto. Chi ha dato buoni segnali in Repubblica Ceca è la connazionale Loana Lecomte, che in gara-1 ha colto addirittura il successo: nel 2019 fu bronzo tra le under23, sembra già pronta al salto di categoria verso il podio. Da seguire l’olandese Anne Terpstra, seconda in entrambe le prove in terra ceca. Da non sottovalutare la veterana elvetica Jolanda Neff e l’australiana Rebecca McConnell.

In casa Italia si presenta al via la sola Eva Lechner, con il movimento azzurro al femminile che sta soffrendo un cambio generazionale che va ancora a rilento. L’altoatesina può puntare alla top-10.

Foto: Martin Silva Cosentino / Shutterstock.com