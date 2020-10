DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: brivido tamponi, due Muri temibili nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA TAPPA DI OGGI CERVIA-MONSELICE: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI

LUCA SCINTO ATTACCA: “LE SQUADRE CHE VOGLIONO ABBANDONARE IL GIRO SI DEVONO VERGOGNARE. AL TOUR ERANO ZITTE…”

NUOVI TAMPONI AL GIRO D’ITALIA: TUTTE LE SQUADRE TESTATE TRA STASERA E DOMATTINA

SI FARA’ LO STELVIO? SPUNTA OTTIMISMO, MA C’E’ IL PIANO B CON TONALE E MORTIROLO

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

LA EF HA CHIESTO DI INTERROMPERE IL GIRO. L’UCI RIGETTA LA DOMANDA

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI

VINCENZO NIBALI: “HO CAMBIATO LA MANTELLINA PER RESTARE ASCIUTTO: CERTE GIORNATE COSTANO CARO”

DOMENICO POZZOVIVO: “ABBIAMO MESSO IN DIFFICOLTA’ TANTE PERSONE”

VINCENZO NIBALI SENZA COMPAGNI DI SQUADRA: SQUALO COSTRETTO AL LAVORO SPORCO

VINCENZO NIBALI CERTOSINO CON LE MANTELLINE: SQUALO ATTENTISSIMO CONTRO FREDDO E PIOGGIA

DOMENICO POZZOVIVO FA LAVORARE LA NTT MA NON ATTACCA: LA SPIEGAZIONE TATTICA

JOAO ALMEIDA E LA FORZA DELLA DECEUNINCK: LA MAGLIA ROSA CON MASNADA E COMPAGNI

JAKOB FUGLSANG E L’ERRORE TATTICO DELL’ASTANA CON BOARO

TONINA PANTANI: “VOGLIO LA VERITA’ SU MIO FIGLIO. SO CHI E’ STATO, MA MI SERVONO LE PROVE”

MAURO VEGNI: “IL GIRO VA AVANTI SENZA OMBRE E ARRIVERA’ A MILANO. AVANTI A TESTA ALTA”

VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI

LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI

TUTTE LE CLASSIFICHE

17.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.06 Una tappa che in chiave classifica non ha detto nulla. Pozzovivo ha spremuto la squadra per tantissimi km, poi non ha attaccato; Nibali è rimasto prestissimo senza gregari; Almeida invece può contare su una formazione molto attrezzata, con Honoré, Masnada e Knox che lo hanno scortato in carrozza. La giornata odierna, con tantissima pioggia e freddo, potrebbe però rimanere nelle gambe e nel corpo di tanti corridori: gli effetti potremmo vederli nei prossimi giorni.

17.04 La classifica generale aggiornata. E’ uscito dai 10 l’austriaco Pernsteiner.

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 49:21:46

2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:34

3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

4 4 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 6 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:15

7 7 – HINDLEY Jai Team Sunweb 1:19

8 8 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:21

9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:36

10 11 ▲1 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:20

17.00 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 100 80 5:31:24

2 PADUN Mark Bahrain – McLaren 40 50 1:08

3 CLARKE Simon EF Pro Cycling 20 35 6:50

4 ROSSKOPF Joey CCC Team 12 25 7:30

5 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 4 18 7:43

6 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 15 8:25

7 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 12 ,,

8 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 10 ,,

9 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 8 ,,

10 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 6 ,,

11 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 5 ,,

12 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 4 ,,

13 HINDLEY Jai Team Sunweb 3 ,,

14 VAN EMPEL Etienne Vini Zabù – KTM 2 ,,

15 BIDARD François AG2R La Mondiale 1 ,,

16 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling ,,

17 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo ,,

18 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step ,,

19 BOARO Manuele Astana Pro Team ,,

20 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team ,,

21 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe ,,

22 BILBAO Pello Bahrain – McLaren ,,

23 HAMILTON Chris Team Sunweb ,,

24 PEDRERO Antonio Movistar Team ,,

25 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling ,,

16.58 Arriva a 8’24” il gruppo maglia rosa, regolato allo sprint dall’americano McNulty.

16.57 La tappa di domani, da Cervia a Monselice, è insidiosa. I Muri di Roccolo e Calaone potrebbero fare danni nel finale. Dalla vetta dell’ultimo GPM mancheranno 16 km all’arrivo.

16.54 Siamo in attesa dell’arrivo del gruppo.

16.52 Siamo a Cesenatico, nella città Natale di Marco Pantani. Il Pirata non è morto, vive nei nostri cuori. Ogni giorno. Grazie per sempre, grande Marco.

16.50 Padun, sfortunatissimo, chiude a 1’07” da Narvaez.

16.49 Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) vince la tappa di Cesenatico in solitaria!

16.48 Dopo Caicedo, l’Ecuador vince un’altra tappa in questo Giro d’Italia. Mica male…

16.48 Narvaez imbocca l’ultimo km. Sarà una passerella: 50″ su Padun, a 8′ gli uomini di classifica.

16.47 Ultimi 2000 metri.

16.46 Per la Ineos sta per arrivare la terza vittoria di tappa in questo Giro d’Italia dopo le due di Ganna. Ricordiamo che l’azzurro avrà a disposizione altre due cronometro per rimpinguare il bottino…

16.45 Narvaez sta per entrare a Cesenatico. Il ritardo del gruppo maglia rosa è salito addirittura a 7’30”: si sono completamente rialzati!

16.43 5 km al traguardo. Narvaez deve gestire 32″ sullo sfinito Padun. E’ fatta per l’ecuadoriano. Forse avrebbe vinto lo stesso, ma questa tappa è stata decisa da una foratura.

16.41 E’ finita per Padun, le gambe non rispondono più. La pedalata è diventata appesantita, goffa. Sale a 24″ il ritardo da un Narvaez che invece mulina le gambe con grande agilità a 6 km dall’arrivo.

16.40 Narvaez è un ottimo corridore. Quest’anno ha vinto la Settimana Internazionale Coppi&Bartali davanti al nostro Andrea Bagioli.

16.40 Joao Almeida si versa addirittura del tè caldo sul collo!

16.39 Guadagna Narvaez! 15″ su Padun. iniziano ad indurirsi le gambe dell’ucraino.

16.38 A 6’29” il gruppetto maglia rosa tirato dalla Deceuninck-Quick Step di Almeida.

16.37 10 km all’arrivo e 10″ a dividere Narvaez e Padun. Ora è più appesantita la pedalata dell’ucraino.

16.37 Anche Pozzovivo cambia la mantellina.

16.36 OTTO SECONDI! 11 km all’arrivo, è appassionante il duello tra Narvaez e Padun. L’ucraino sta dimostrando cuore e carattere. Non si è arreso alla foratura. La pioggia sta penetrando nei muscoli, nell’anima, ma nello spirito arde il fuoco di una vittoria da raggiungere a tutti i costi.

16.33 Sia Narvaez sia Padun stanno facendo una sorta di cronometro individuale. Restano 10″ di vantaggio all’ecuadoriano.

16.32 Padun ora sta andando a doppia velocità rispetto a Narvaez! Solo 12″ per chiudere il gap!

16.31 CI CREDE PADUN! Si porta a 18″ da Narvaez! L’ucraino è più forte dell’ecuadoriano in pianura!

16.30 15 km all’arrivo.

16.28 Giornata interlocutoria tra gli uomini di classifica. Pozzovivo sembrava voler fare fuoco e fiamme, ha spremuto la NTT, ma alla fine non si è mosso. Abbiamo capito che Nibali ha un problema molto serio: la squadra. Joao Almeida, invece, può contare su una affidabilissima Deceuninck-Quick Step. Il portoghese sabato dovrebbe guadagnare ancora tanto nella cronometro di Valdobbiadene. Poi, per staccarlo sulle Alpi, bisognerà inventarsi qualcosa.

16.26 28 SECONDI DI VANTAGGIO per Narvaez nei confronti di Padun. E’ durissima per l’ucraino. Mancano 18 km. Anche qualora rientrasse, il sudamericano è comunque più veloce.

16.25 Nibali, molto attento e con grande esperienza, va a cambiarsi la mantellina per la terza volta. Il problema è che deve andare sempre in prima persona all’ammiraglia: lo Squalo paga una squadra che oggi si è completamente sfaldata. E’ rimasto senza compagni già dai 60 km all’arrivo.

16.25 Boaro riassorbito dal gruppetto maglia rosa. E’ un gregario di Fuglsang.

16.24 Padun sta cercando una disperata rimonta nei confronti di Narvaez.

16.22 Ora Joao Almeida ha messo davanti i propri compagni di squadra per non prendere alcun rischio in discesa. Continua a piovere incessantemente, temperatura di 10°. Siamo in autunno inoltrato, d’altronde.

16.20 UNA FORATURA DECIDE LA TAPPA! Gomma bucata per Padun in discesa, Narvaez si invola tutto solo. Che disdetta pazzesca per l’ucraino.

16.19 Pozzovivo si sfila nelle ultime posizioni del gruppetto, dove è rientrato anche il compagno di squadra O’Connor. Alla fine l’azione della NTT del lucano non ha prodotto nessun effetto.

16.18 25 km all’arrivo. Saranno l’ucraino Padun e l’ecuadoriano Narvaez a giocarsi la tappa. Clarke a 2’10”, a 4’10” gli ex-fuggitivi a 6’18” il gruppetto maglia rosa.

16.17 Anche il gruppo transita al GPM. Non è successo nulla.

16.16 Si sfila O’Connor, ora Pozzovivo è in testa a dettare il passo. Vincenzo Nibali è risalito, ora è a ruota di Kelderman.

16.15 Gli uomini di classifica stanno per raggiungere l’ultimo km al 9,6% di pendenza media. Lì potrebbe incendiarsi la corsa.

16.13 Vincenzo Nibali è abbastanza indietro in questa fase nel gruppetto dei favoriti. Almeida e Kelderman tallonano Pozzovivo.

16.12 30 km all’arrivo. Padun e Narvaez al GPM. Da ora sarà solo discesa e pianura. L’ecuadoriano, sulla carta, è nettamente più veloce dell’ucraino in caso di arrivo allo sprint.

16.10 Sulla salita precedente Vincenzo Nibali aveva risposto con grande brillantezza all’accelerazione della NTT di Pozzovivo. Lo stesso si può dire anche per Joao Almeida. Meno brillante era apparso Fuglsang, che successivamente ha anche forato.

16.09 Clarke ormai si è arreso. Dopo la foratura è precipitato a 1’27” da Padun e Narvaez. A 6’50” il gruppo maglia rosa. Attenzione perché l’ultimo km è davvero duro. La sensazione è che Pozzovivo possa provare a portare via un gruppetto. Ma con chi?

16.08 Attenzione perché O’Connor sta frantumando il gruppo! Almeida però è attentissimo a ruota di Pozzovivo…

16.07 Si stacca Campenaerts, ora O’Connor in testa al gruppetto maglia rosa: è l’ultimo gregario a disposizione di Pozzovivo.

16.06 Masnada, Knox e Honoré: la maglia rosa Joao Almeida ha ancora a disposizione ben tre gregari…E’ dura attaccarlo…

16.05 FORATURA ANCHE PER PELLO BILBAO! Asfalto insidiosissimo! Lo spagnolo, terzo della generale, sta rientrando abbastanza agevolmente.

16.04 Domenico Pozzovivo ha spremuto a fondo la squadra. Proverà un attacco ora sul Gorolo? Il problema è che dal GPM mancheranno ancora 31 km, di cui 13 di pianura. Forse troppi.

16.03 Sfortunatissimo anche Clarke. Ha forato ed è stato costretto a cambiare la bici.

16.02 Subito Clarke torna a perdere dalla coppia di testa. L’australiano è a 50″. A 2’52” un altro gruppetto con i fuggitivi della prima ora, poi a 6’54” il gruppo maglia rosa. Oggi, dunque, i favoriti non avranno a disposizione abbuoni da spartirsi.

16.01 INIZIATA LA SALITA FINALE!

16.00 Clarke sta guadagnando, si trova a 30″ da Narvaez e Padun. L’australiano sta dando tutto, ma a breve in salita farà nuovamente tanta fatica!

15.58 Fuglsang, con grande fatica, sta rientrando sui favoriti dopo la foratura.

15.57 Fra 3 km i fuggitivi inizieranno l’ultimo GPM di giornata, Gorolo-San Giovanni in Galilea. E’ un quarta categoria di 4,4 km al 6,3% di pendenza media e massima del 14%. L’ultimo km però è molto duro, al 9,6% di pendenza media. Si muoveranno gli uomini di classifica?

15.55 Saranno Padun e Narvaez a giocarsi la tappa. Stanno andando fortissimo, sono due corridori giovani e di prospettiva. Sale a 6’02” il ritardo del gruppetto maglia rosa. E’ basso il ritmo imposto dalla NTT di Pozzovivo con il belga Campenaerts.

15.53 L’australiano Clarke si trova a 50″ dalla coppia di testa composta dall’ucraino Padun (Bahrein-McLaren) e dall’ecuadoriano Narvaez (Team Ineos Grenadiers).

15.52 Pozzovivo continua a far lavorare Campenaerts in testa al gruppetto dei favoriti. L’andatura però è calata molto.

15.51 FORATURA PER JAKOB FUGLSANG! Per nulla fortunato il danese in questo Giro d’Italia.

TUTTI I PAESI ATTRAVERSATI NELLA TAPPA DI OGGI CESENATICO-CESENATICO

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 204 i chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Cesenatico, per una frazione con 3800 metri di dislivello, che ricalca perfettamente il percorso della Gran Fondo Nove Colli, in un continuo susseguirsi di salite e di discese che non lasceranno neanche un attimo di respiro; anzi, potrebbero regalare dei bei colpi di scena in ottica classifica generale. Attenzione al meteo, che pare decisamente incerto.

Questo lungo saliscendi avrà inizio dopo 27 chilometri, anche se la corsa entrerà nel vivo al chilometro 76,9 con l’ascesa di Ciola: 6 km al 6,4%, con punte del 12% nella sua prima parte. Una veloce discesa condurrà al GPM di Barbotto (km 90,3), con un’impennata di soli 4,5 chilometri all’8,4% e picchi del 17% nel finale. Attenzione alla salita di Perticara, divisa in due parti ben distinte con 1,8 chilometri al 9,8% e punte del 16% fino a Montetiffi, e altri 8,1 chilometri al 4,7%, con picchi del 12%.

Dopo il traguardo volante di Novafeltre (km 130,4), ci sarà la picchiata verso Madonna di Pugliano (km 140,4) nei suoi 9,1 chilometri a gradoni con punte del 12%, e una media del 5,5%. L’ultimo GPM è presente al km 173,5, ed è quello di Gorolo-San Giovanni in Galilea, con la sua impennata di 4,4 chilometri al 6,3%, con un massimo del 14% nel finale. Dopo 10 chilometri ci sarà il traguardo volante di Savignano sul Rubicone, e gli ultimi 14 saranno totalmente pianeggianti.

Chi avrà il coraggio, l’inventiva per scombussolare la classifica generale, avrà tantissime occasioni per lanciare la sfida in questo susseguirsi di salite e discese. La corsa andrà smossa da lontano, non nel finale che non favorisce nessuno. Qualcuno potrebbe insidiare pesantemente la maglia rosa Joao Almeida e la sua Deceuninck-Quick Step per capire fin dove può arrivare il giovane portoghese. Ovviamente ne lui ne il Wolfpack staranno a guardare. Dunque potrebbe muoversi il Team Sunweb di Wilco Kelderman, attualmente secondo in classifica, con Jai Hindley nono, costringendo gli altri ad inseguire e a far scoppiare la bagarre nel gruppo dei big della generale. Attualmente è questa la formazione più forte in corsa.

Ma anche lo stesso Pello Bilbao (Bahrain McLaren), al momento terzo, ha già dimostrato di avere una bella gamba nella tappa di Tortoreto. Avrà di fronte un percorso adattissimo alle sue caratteristiche, e non teme affatto la possibile pioggia. La Trek-Segafredo invece, ha dei limiti. Vincenzo Nibali non può muoversi da solo troppo lontano dal traguardo, ha bisogno di Giulio Ciccone, e andrà verificata la condizione degli altri compagni di squadra. E cosa farà la Bora-Hansgrohe di Patrick Konrad e Rafal Majka? Attenzione perchè potrebbero essere due mine vaganti.

Abbiamo dunque Jakob Fuglsang (Astana), sfortunatissimo a Tortoreto, e con 2’20” da recuperare. La tappa odierna assomiglia alla Liegi-Bastogne-Liegi, la sua classica, ed è adattissimo su un percorso come quello della Nove Colli. Ci vogliono gambe, coraggio e voglia di muovere la corsa, come ha fatto finora Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) che, sfortuna a parte, si è sempre mosso in prima persona per far saltare il banco. Ha una grandissima condizione, si butta in discesa e si fa sempre vedere in salita. Potrebbe essere il primo uomo a muoversi, ma occhio alla pioggia.

Per la vittoria di tappa, pensando agli uomini ormai fuori di classifica, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) ha dalla sua parte una ghiotta occasione per incrementare il proprio vantaggio per la maglia dei GPM. Dietro di lui peró c’è un Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) con una grinta da vendere, e colui ha battuto il siciliano sull’Etna, Jonathan Caicedo, compagno di squadra di Guerreiro. Pensando agli uomini da classiche, non è da escludere una doppietta da parte di Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 10.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse