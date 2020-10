Giro d’Italia 2020, Diego Ulissi: “Dalla ripresa della stagione sto andando fortissimo. Ringrazio Conti e McNulty”

Diego Ulissi serve il bis al Giro d’Italia 2020. Il toscano, oggi, ha conquistato la tredicesima tappa della Corsa Rosa fulminando il leader della classifica generale Joao Almeida sul traguardo di Monselice. Per Diego, oltretutto, questo è l’ottavo trionfo sulle strade del grande giro che si snoda lungo lo Stivale. Nessun altro azzurro in attività è stato capace di fare altrettanto.



A fine tappa, Ulissi, intervistato da Stefano Rizzato della Rai, ha commentato la sua prestazione. Queste le parole del toscano: “Sono contentissimo di questo successo, onestamente non mi aspettavo di vincere due tappe in quest’edizione del Giro d’Italia. Sto molto bene e da quando è ripresa la stagione sto andando veramente fortissimo. Devo ringraziare Conti che ha fatto la selezione in salita, è stato fondamentale perché volevamo staccare i velocisti per giocarci il successo e grazie al suo lavoro ci siamo riusciti. Poi devo ringraziare anche McNulty che nel finale è stato fantastico e mi ha lanciato benissimo”.

