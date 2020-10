Giro d’Italia 2020, startlist cronometro Conegliano-Valdobbiadene: orari, pettorali di partenza, programma, tv

Sabato 17 ottobre andrà in scena la cronometro Conegliano-Valdobbiadene al Giro d’Italia 2020. Si tratta della seconda prova contro il tempo di questa Corsa Rosa, a due settimane di distanza dalla frazione di Palermo che aveva aperto la kermesse sulle strade del Bel Paese. La quattordicesima tappa è cruciale per le sorti della classifica generale, la già ribattezzata Cronometro del Prosecco darà una fisionomia importante alla graduatoria ed è con i distacchi che matureranno in Veneto che ci si presenterà sulle grandi montagne. Si preannuncia grande spettacolo lungo i 34,1 km di un tracciato particolarmente esigente, caratterizzato dall’impegnativa salita di un chilometro di Ca’ del Poggio e da un paio di altri saliscendi, intervallati da un tratto pianeggiante.

Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro, sfoggerà la sua maglia arcobaleno ed è il grande favorito della vigilia. Il piemontese ha già vinto due tappe in questo Giro d’Italia (la cronometro di Palermo e una frazione in linea) e punta con grande convinzione al tris. L’alfiere della Ineos Grenadiers potrebbe vedersela col compagno di squadra Rohan Dennis e non andrà sottovalutato il belga Victor Campenaerts. GIornata cruciale per chi insegue il Trofeo Senza Fine: la maglia rosa Joao Almeida potrebbe guadagnare tempo prezioso su tutti i suoi avversari. Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo proveranno a limitare i danni, attenzione all’olandese Wilco Kelderman, allo spagnolo Pello Bilbao e al danese Jakob Fuglsang.

Di seguito la startlist, i pettorali e gli orari di partenza della cronometro Conegliano-Valdobbiadene, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020 che andrà in scena sabato 17 ottobre. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Rai 2; in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili anche in streaming su DAZN.

STARTLIST CRONOMETRO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE GIRO D’ITALIA: TUTTI I PETTORALI E GLI ORARI DI PARTENZA

1 123 10008669760 DIBBEN Jonathan GBR LTS 13:00:00

2 117 10008682995 SAGIV Guy ISR ISN 13:01:00

3 77 10007751694 MATHIS Marco GER COF 13:02:00

4 85 10002264023 KEISSE Iljo BEL DQT 13:03:00

5 83 10009230441 HODEG Alvaro Jose Y COL DQT 13:04:00

6 215 10008198201 SPREAFICO Matteo ITA THR 13:05:00

7 212 10009974816 BEVILACQUA Simone Y ITA THR 13:06:00

8 112 10005391564 BRANDLE Matthias AUT ISN 13:07:00

9 45 10015827451 MAZZUCCO Fabio Y ITA BCF 13:08:00

10 207 10008971268 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian COL UAD 13:09:00

11 44 10014704978 LONARDI Giovanni Y ITA BCF 13:10:00

12 103 10003284543 GUARNIERI Jacopo ITA GFC 13:11:00

13 213 10004501891 FRAPPORTI Marco ITA THR 13:12:00

14 115 10004881508 DOWSETT Alex GBR ISN 13:13:00

15 205 10008656828 GAVIRIA Fernando COL UAD 13:14:00

16 157 10010995841 SUNDERLAND Dylan Y AUS NTT 13:15:00

17 97 10007597306 MORTON Lachlan AUS EF1 13:16:00

18 118 10007506366 ZABEL Rick GER ISN 13:17:00

19 98 10046251200 WHELAN James Y AUS EF1 13:18:00

20 74 10005768248 HAAS Nathan AUS COF 13:19:00

21 208 10089627778 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG UAD 13:20:00

22 104 10014624449 GUGLIELMI Simon Y FRA GFC 13:21:00

23 105 10002921805 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 13:22:00

24 43 10010643207 FIORELLI Filippo ITA BCF 13:23:00

25 114 10028417041 CIMOLAI Davide ITA ISN 13:24:00

26 23 10009360783 CONTRERAS Rodrigo COL AST 13:25:00

27 101 10006467052 DEMARE Arnaud FRA GFC 13:26:00

28 125 10002920488 HANSEN Adam James AUS LTS 13:27:00

29 106 10007809894 SCOTSON Miles AUS GFC 13:28:00

30 71 10005502914 VIVIANI Elia ITA COF 13:29:00

31 64 10005750262 GRADEK Kamil POL CCC 13:30:00

32 11 10013879771 BAIS Mattia Y ITA ANS 13:31:00

33 147 10005934360 TORRES Albert ESP MOV 13:32:00

34 76 10009498001 LE TURNIER Mathias Y FRA COF 13:33:00

35 152 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL NTT 13:34:00

36 48 10015829370 ZANA Filippo Y ITA BCF 13:35:00

37 72 10007890730 CONSONNI Simone ITA COF 13:36:00

38 53 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 13:37:00

39 126 10007962973 HOLMES Matthew GBR LTS 13:38:00

40 52 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH 13:39:00

41 203 10007518692 CONTI Valerio ITA UAD 13:40:00

42 141 10015833818 CARRETERO Hector Y ESP MOV 13:41:00

43 17 10009037552 RESTREPO Jhonatan COL ANS 13:42:00

44 216 10008653592 VAN EMPEL Etienne NED THR 13:43:00

45 73 10006144831 EDET Nicolas FRA COF 13:44:00

46 35 10009372406 NOVAK Domen Y SLO TBM 13:45:00

47 153 10009583883 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI NTT 13:46:00

48 12 10005390958 BISOLTI Alessandro ITA ANS 13:47:00

49 127 10014972538 OLDANI Stefano Y ITA LTS 13:48:00

50 31 10004556253 ARASHIRO Yukiya JPN TBM 13:49:00

51 34 10003072557 CAPECCHI Eros ITA TBM 13:50:00

52 62 10007523241 ČERNY Josef CZE CCC 13:51:00

53 158 10002909980 WYSS Danilo SUI NTT 13:52:00

54 13 10016009832 CEPEDA Jefferson Y ECU ANS 13:53:00

55 214 10009393523 ROTA Lorenzo Y ITA THR 13:54:00

56 163 10005889193 DENNIS Rohan AUS IGD 13:55:00

57 14 10007518086 CHIRICO Luca ITA ANS 13:56:00

58 182 10008669659 DENZ Nico GER SUN 13:57:00

59 218 10005658114 ZARDINI Edoardo ITA THR 13:58:00

60 66 10008628637 MALECKI Kamil Y POL CCC 13:59:00

61 18 10007822729 RUMAC Josip CRO ANS 14:00:00

62 15 10007518894 PELLAUD Simon SUI ANS 14:01:00

63 46 10011133863 ROMANO Francesco Y ITA BCF 14:02:00

64 16 10010086970 RAVANELLI Simone Y ITA ANS 14:03:00

65 38 10006486452 TRATNIK Jan SLO TBM 14:04:00

66 82 10008661777 BALLERINI Davide ITA DQT 14:05:00

67 142 10003092765 CATALDO Dario ITA MOV 14:06:00

68 3 10011942704 BOUCHARD Geoffrey FRA ALM 14:07:00

69 102 10008672790 FRANKINY Kilian SUI GFC 14:08:00

70 156 10009976836 SOBRERO Matteo Y ITA NTT 14:09:00

71 47 10007527786 TONELLI Alessandro ITA BCF 14:10:00

72 202 10015825936 BJERG Mikkel Y DEN UAD 14:11:00

73 22 10003272520 BOARO Manuele ITA AST 14:12:00

74 51 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 14:13:00

75 93 10003032949 CLARKE Simon AUS EF1 14:14:00

76 183 10007881333 HAGA Chad USA SUN 14:15:00

77 78 10004444402 ROSSETTO Stephane FRA COF 14:16:00

78 211 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA THR 14:17:00

79 41 10009391503 CARBONI Giovanni Y ITA BCF 14:18:00

80 92 10009484358 CAICEDO Jonathan ECU EF1 14:19:00

81 164 10009164056 GANNA Filippo Y ITA IGD 14:20:00

82 7 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ALM 14:21:00

83 121 10005708533 ARMEE Sander BEL LTS 14:22:00

84 124 10088502578 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 14:23:00

85 144 10057336175 RUBIO Einer Augusto Y COL MOV 14:24:00

86 122 10004816739 DE GENDT Thomas BEL LTS 14:25:00

87 192 10010034935 BERNARD Julien FRA TFS 14:26:00

88 146 10006564860 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV 14:27:00

89 5 10009419791 HANNINEN Jaakko Y FIN ALM 14:28:00

90 32 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TBM 14:29:00

91 195 10014404985 CONCI Nicola Y ITA TFS 14:30:00

92 204 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA UAD 14:31:00

93 75 10006828174 HANSEN Jesper DEN COF 14:32:00

94 116 10002514506 NAVARRO Daniel ESP ISN 14:33:00

95 167 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:34:00

96 151 10007524251 MEINTJES Louis RSA NTT 14:35:00

97 25 10009765860 GREGAARD WILSLY Jonas Y DEN AST 14:36:00

98 67 10006002967 ROSSKOPF Joseph USA CCC 14:37:00

99 194 10009709175 CICCONE Giulio ITA TFS 14:38:00

100 36 10010096569 PADUN Mark Y UKR TBM 14:39:00

101 154 10009780513 O’CONNOR Ben Y AUS NTT 14:40:00

102 58 10005866662 POLJANSKI Pawel POL BOH 14:41:00

103 27 10011227631 RODRIGUEZ Oscar Y ESP AST 14:42:00

104 193 10005818162 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 14:43:00

105 63 10007452816 DE LA PARTE Victor ESP CCC 14:44:00

106 2 10009363817 BIDARD Francois FRA ALM 14:45:00

107 197 10009392210 NIBALI Antonio ITA TFS 14:46:00

108 201 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 14:47:00

109 88 10007158580 SERRY Pieter BEL DQT 14:48:00

110 148 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 14:49:00

111 166 10009637235 NARVAEZ Jhonatan Manuel Y ECU IGD 14:50:00

112 96 10003205630 KANGERT Tanel EST EF1 14:51:00

113 188 10007296707 TUSVELD Martijn NED SUN 14:52:00

114 184 10011087686 HAMILTON Christopher Y AUS SUN 14:53:00

115 128 10014276865 VANHOUCKE Harm Y BEL LTS 14:54:00

116 168 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 14:55:00

117 24 10005982456 FELLINE Fabio ITA AST 14:56:00

118 95 10008674612 GUERREIRO Ruben POR EF1 14:57:00

119 196 10007733914 MOSCA Jacopo ITA TFS 14:58:00

120 8 10006003270 WARBASSE Lawrence USA ALM 14:59:00

121 84 10009637033 HONORE Mikkel Frolich Y DEN DQT 15:00:00

122 68 10009820727 VALTER Attila Y HUN CCC 15:01:00

123 54 10009095954 FABBRO Matteo Y ITA BOH 15:02:00

124 187 10008688352 OOMEN Sam Y NED SUN 15:03:00

125 6 10025080746 PARET PEINTRE Aurelien Y FRA ALM 15:04:00

126 162 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 15:05:00

127 61 10005501496 ZAKARIN Ilnur RUS CCC 15:06:00

128 145 10015982954 SAMITIER Sergio Y ESP MOV 15:07:00

129 86 10009966530 KNOX James Y GBR DQT 15:10:00

130 37 10006838480 PERNSTEINER Hermann AUT TBM 15:13:00

131 143 10006634780 PEDRERO Antonio ESP MOV 15:16:00

132 165 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao Y GBR IGD 15:19:00

133 206 10015092372 MCNULTY Brandon Y USA UAD 15:22:00

134 21 10003401246 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:25:00

135 87 10008912563 MASNADA Fausto ITA DQT 15:28:00

136 57 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH 15:31:00

137 185 10010982909 HINDLEY Jai Y AUS SUN 15:34:00

138 56 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 15:37:00

139 191 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:40:00

140 155 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA NTT 15:43:00

141 33 10007609228 BILBAO Pello ESP TBM 15:46:00

142 181 10006473015 KELDERMAN Wilco NED SUN 15:49:00

143 81 10010784057 ALMEIDA Joao Y POR DQT 15:52:00

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE : PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

SABATO 17 OTTOBRE:

Orario di partenza (primo corridore): 13.00

Orario di arrivo (ultimo corridore): 16.30 (circa)

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE , COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse