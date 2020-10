Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: solidi nella top-10 Pozzovivo, Nibali e Masnada

La 13ma tappa del Giro d’Italia 2020 ha regalato come al solito grande emozioni. Il fortissimo ritmo imposto sugli ultimi due strappi nel finale ha spaccato il gruppo ma tra gli uomini di classifica non c’è stata alcuna differenza. Per quanto riguarda gli azzurri nella generale rimangono solidi nella top-10 Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali e Fausto Masnada. Il leader Joao Almeida ha guadagnato 6” su tutti i rivali grazie al secondo posto ottenuto in volata.

LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI

4 4 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:03

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:07

9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:42

21 20 ▼1 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 23:51

25 28 ▲3 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 32:55

27 23 ▼4 FELLINE Fabio Astana Pro Team 35:21

34 34 – VILLELLA Davide Movistar Team 43:33

36 38 ▲2 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 48:23

37 36 ▼1 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 51:44

40 35 ▼5 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 56:13

45 44 ▼1 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 1:05:30

49 54 ▲5 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 1:07:37

53 55 ▲2 CONCI Nicola Trek – Segafredo 1:11:08

54 59 ▲5 BATTAGLIN Enrico Bahrain – McLaren 1:14:44

62 69 ▲7 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 1:23:47

63 57 ▼6 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 1:24:04

65 58 ▼7 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 1:25:57

66 72 ▲6 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM 1:26:47

71 66 ▼5 BOARO Manuele Astana Pro Team 1:31:18

73 77 ▲4 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè 1:31:34

74 79 ▲5 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling 1:33:09

77 74 ▼3 CATALDO Dario Movistar Team 1:36:17

78 84 ▲6 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 1:36:29

80 75 ▼5 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 1:38:24

81 86 ▲5 ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè 1:38:26

85 82 ▼3 ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM 1:44:32

87 94 ▲7 CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec 1:46:39

89 87 ▼2 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 1:48:36

93 85 ▼8 CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren 1:50:52

95 103 ▲8 OLDANI Stefano Lotto Soudal 1:56:30

96 96 – BISOLTI Alessandro Androni Giocattoli – Sidermec 1:56:41

103 106 ▲3 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 2:04:09

104 99 ▼5 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 2:04:29

107 113 ▲6 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 2:12:43

108 115 ▲7 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 2:13:25

112 110 ▼2 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 2:18:21

114 119 ▲5 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 2:19:40

119 126 ▲7 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 2:26:24

120 116 ▼4 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 2:28:50

131 133 ▲2 FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM 2:40:33

132 129 ▼3 GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 2:40:40

133 130 ▼3 LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 2:41:15

135 136 ▲1 MAZZUCCO Fabio Bardiani-CSF-Faizanè 2:44:01

137 137 – BEVILACQUA Simone Vini Zabù – KTM 2:44:39

138 138 – SPREAFICO Matteo Vini Zabù – KTM 2:44:47

