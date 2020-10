Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna per vincere la Cronometro del Prosecco: super favorito a caccia del tris!

Filippo Ganna è il grande favorito per la vittoria della Cronometro del Prosecco. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco nella quattordicesima frazione del Giro d’Italia 2020, in programma sabato 17 ottobre: la Conegliano-Valdobbiadene è lunga 34,1 km e si snoda lungo un percorso particolarmente esigente, ma che il piemontese può tranquillamente domare e su cui può brillare viste le sue eccellenti doti negli sforzi contro le lancette. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha giganteggiato nella cronometro d’apertura a Palermo e ha indossato la maglia rosa per un paio di giorni, poi ha vinto a sorpresa la quinta tappa con arrivo a Camigliatello Silano grazie a una fuga da lontano e a una bella azione in salita, domani punterà al tris in questa Corsa Rosa.

Filippo Ganna, con indosso la maglia arcobaleno, potrebbe dovere battagliare col compagno di squadra Rohan Dennis e col belga Victor Campenaerts, i due avversari più credibili della vigilia nelle prove contro il tempo. Anche se non andranno sottovalutati gli uomini di classifica, come ad esempio la maglia rosa Joao Almeida, già ottimo secondo in Sicilia e desideroso di guadagnare terreno nei confronti di tutti i rivali per il titolo. Il Campione del Mondo a cronometro sarà chiamato a spingere i suoi consueti rapportoni nei tratti più congeniali, come i primi 6 km pianeggianti, i 17 km centrali e gli ultimi 4 km in discesa. Sono due le insidie più pericolose: la prima è il Muro di Ca’ del Poggio che arriva dopo 6,3 km (si tratta di una salita di 1,1 km al 12,3% di pendenza media con punte del 19% nel tratto iniziale) e i 3,3 km di salita da Col San Marino (terzo e ultimo intermedio) a Guia, dove inizierà gli ultimi 4 km di giornata.

Foto: Lapresse