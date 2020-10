Giro d’Italia 2020, Mauro Vegni: “Faremo dei tamponi ulteriori, corridori testati praticamente ogni giorno”

La paura è tanta, dopo ciò che è successo nel primo giorno di riposo è ovviamente aumentata. Mauro Vegni però non si sta facendo prendere dal panico e continua a predicare calma e tranquillità: il direttore del Giro d’Italia 2020 è convinto che la Corsa Rosa arriverà fino a Milano e vuol continuare a far di tutto per proseguire il cammino con la sua carovana in sicurezza.

Anche oggi intervento importante, sempre riguardante i tamponi, al Processo alla Tappa: “Indipendentemente dal protocollo UCI che prevede i controlli nei giorni di riposo, anche su richiesta delle squadre, per la tranquillità dei ragazzi e di tutti, stiamo facendo ancora tamponi. Ieri a metà gruppo, stasera l’altra parte. Poi tra due giorni, nel giorno di riposo, quelli dell’UCI. Inoltre, da lunedì a domenica prossima, in questi 5-6 giorni, faremo uno o due controlli a tutti“.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse