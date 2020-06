LIVE F1, notizie in tempo reale: Ferrari più vicina alla Mercedes? Si parte il 5 luglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CALENDARIO MONDIALE F1 2020: TUTTE LE DATE E IL PROGRAMA

Il Mondiale F1 2020 incomincerà nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria: tra due settimane si tornerà finalmente a correre dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, sarà il Red Bull Ring a tenere a battesimo questa tormentata stagione che doveva scattare a metà marzo in Australia e che invece partirà a inizio estate sull’iconico tracciato di Spielberg. C’è grande attesa per la partenza del campionato, che prevede otto Gran Premi in appena due mesi: si andrà avanti con un ritmo impressionante fino al 6 settembre (data del GP d’Italia a Monza), praticamente non ci si fermerà mai per tutta l’estate! Si resterà in Stiria per un’altra gara (10-12 luglio), poi si andrà in Ungheria prima del doppio appuntamento di Silverstone a inizio agosto, successivamente si correrà a Barcellona dove si sono accesi i motori l’ultima volta per i test invernali a fine febbraio, poi spazio a due appuntamenti tradizionali come il GP del Belgio a Spa-Francorchamps e il GP d’Italia sul circuito brianzolo.

Cosa succederà dopo il 6 settembre? Il resto del calendario deve essere ancora svelato da Liberty Media. Si parla di un possibile secondo Gran Premio in Italia (il Mugello sembra essere in pole-position), potrebbero entrare in gioco anche altri circuiti europei come ad esempio Portimao (si vocifera di due gare in Portogallo) ma sicuramente non si gareggerà in Germania. La chiusura della stagione dovrebbe essere tra fine novembre e metà dicembre, tra Bahrain e Abu Dhabi: resta da capire se in pieno autunno si riuscirà a disputare qualche gara al di fuori dell’Europa come ad esempio negli USA, in Messico, in Brasile, in Asia (sicuramente non in Giappone dove l’evento è stato cancellato).

Ultime due settimane di intenso lavoro per le varie scuderie che vogliono farsi trovare pronte per il GP d’Austria. La Ferrari ha acceso i motori un paio di giorni fa, Charles Leclerc ha guidato la SF1000 per le strade di Maranello e settimana prossima tornerà in pista a Fiorano con la monoposto di due anni fa per l’ultimo test pre-stagionale insieme a Sebastian Vettel. Il monegasco vuole concretamente lottare per il titolo iridato, la Rossa si è migliorata in questi mesi dal punto di vista aerodinamico e in Stiria potrebbe avere un motore più potente ma basterà per sconfiggere la Mercedes? Il tedesco è invece all’ultima stagione col Cavallino Rampante ed è un separato in casa, il team principal Mattia Binotto dovrà davvero dare il massimo per gestire questa situazione molto complicata.

Le Frecce d’Argento partiranno con i favori del pronostico come sempre, Lewis Hamilton (alla caccia del settimo titolo iridato per eguagliare il record di Michael Schumacher) e Valtteri Bottas hanno sicuramente una marcia in più ma si spera in qualche sorpresa per movimentare questo campionato, il penultimo con le regole attuali. Attenzione alla Red Bull e a Max Verstappen, in Austria potrebbero addirittura essere i grandi favoriti della vigilia. La Racing Point ha compiuto importanti passi in avanti emulando la vecchia Mercedes e potrebbe essere la rivelazione della stagione in attesa di diventare Aston Martin il prossimo anno, Carlos Sainz vuole brillare con la McLaren prima di trasferirsi alla Ferrari e partire dal 2021, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi guideranno la Alfa Romeo. OA Sport vi propone una DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto in vista della ripresa della stagione e dell’inizio del Mondiale F1 2020 previsto per il weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria.

Foto: Lapresse