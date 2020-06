F1, Romain Grosjean: “Sarebbe bello tornare alla Renault, ma prima vediamo come si sviluppa questa annata”

Nona stagione da titolare in F1 alle porte per Romain Grosjean, alla quinta annata consecutiva in Haas dopo una prima parte di carriera trascorsa tra Renault e Lotus. Il francese classe 1986 è in scadenza di contratto con la scuderia americana al termine del campionato 2020 ed il suo futuro è al momento ancora molto incerto in attesa di scendere in pista tra una settimana per il primo Gran Premio della stagione. Le prime tappe iridate saranno fondamentali per definire meglio alcune dinamiche di mercato, dato che parecchi team devono ancora completare le rispettive line-up per il 2021.

“Penso che sarebbe bello tornare alla Renault, ma lo sarebbe anche restare alla Haas o provare un’altra squadra. È tutto un po’ strano: non abbiamo ancora disputato un Gran Premio e già si parla del prossimo anno – ha spiegato il campione GP2 del 2011 sul podcast di ESPN – Carlos alla Ferrari e Daniel alla McLaren hanno lasciato libero il posto alla Renault: sarebbe affascinante tornare lì. Sono tanti i team che stanno crescendo: penso alla Racing Point che ha fatto un gran lavoro durante l’inverno. Insomma le opportunità non mancano. Il mercato finora è stato interessante, ci sono ancora alcuni posti liberi ma ci vorrà un po’ di tempo per stabilire tutte le posizioni. Certo tornare a Enstone sarebbe bello ma prima vediamo come si sviluppa questa annata: come andrò io e come si comporterà la macchina. Una volta capite queste cose, inizieremo a parlare del futuro”.

