F1, Bernie Ecclestone su Lewis Hamilton: “E’ una persona speciale, apprezzo la sua campagna contro il razzismo”

Non sono passate inosservate le iniziative legate alla lotta contro il razzismo di Lewis Hamilton all’ex boss della F1 Bernie Ecclestone. Il sei volte campione del mondo del Circus si è speso nelle ultime settimane nella propria campagna in favore di un’apertura ai valori di uguaglianza e rispetto per tutti.

In questo contesto, Lewis ha preso parte alle manifestazioni a Londra su questa problematica seria e ha lanciato la Hamilton Commission, un progetto teso a coinvolgere negli sport motoristici un maggior numero di giovani neri in materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, abbattendo le barriere che spesso impediscono a chi non ha le spalle ben coperte di approcciarsi all’industria del mondo delle corse. Su tutti questi argomenti, ha detto la sua Ecclestone, intervistato dalla CNN.

“Lewis Hamilton è un tipo speciale. In primis ha tantissimo talento come pilota e poi sa far valere le proprie posizioni anche su problemi esterni alla F1. Questa campagna che sta facendo è meravigliosa. Sta facendo un grande lavoro e alle persone piace, viene ascoltato“, le parole del manager britannico, che poi ha aggiunto: “Non penso che la Hamilton Commission farà qualcosa di buono o cattivo per la F1. Farà solo pensare le persone, e forse è la cosa più importante. Si può riflettere e dire: ‘Ma che diavolo. Qualcuno potrebbe pensare le stesse cose sui bianchi. In molti casi i neri sono più razzisti dei bianchi’. Penso che serva insegnare l’uguaglianza a scuola. Così i ragazzi crescerebbero senza dover pensare a queste cose. Credo sia completamente stupido abbattere le statue. Avrebbero dovuto lasciarle dove stavano“.

