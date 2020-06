F1, chi sono i piloti di riserva delle squadre. Mai come quest’anno potrebbero subentrare…

3-5 luglio 2020, Red Bull Ring, Austria: è questo il primo riferimento per gli appassionati del Mondiale 2020 di F1. La pandemia globale ha sconvolto i piani del Circus delle quattro ruote e in Australia ne sanno qualcosa con il fine settimana a Melbourne (13-15 marzo) cancellato per alcuni casi positivi in McLaren. Dopo la “falsa partenza” si fa sul serio. Liberty Media ha infatti annunciato i primi 8 appuntamenti che caratterizzeranno questo campionato, affinché sia valido.

Ci si sposterà sempre in Europa per via delle difficoltà di spostamento in terra asiatica sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Ci sarà, quindi, il bis sul circuito di proprietà della Red Bull (12 luglio) e poi si andrà a Budapest, in Ungheria, (17-19 luglio), a Silverstone, in Inghilterra (31 luglio-2 agosto; 7-9 agosto), a Barcellona, in Spagna (14-16 agosto), a Spa-Francorchamps, in Belgio (28-30 agosto) e a Monza, in Italia (4-6 settembre). Per i fine settimana citati si parla di avvenimenti a porte chiuse, con un rigido protocollo che dovrà essere osservato dai team per prevenire il rischio dei contagi.

Legato proprio a questo, il n.1 di Liberty Media Chase Carey ha dichiarato che: “Un individuo che risulta positivo non porterà all’annullamento della gara. Incoraggiamo i team a seguire delle procedure per isolare quella persona in un hotel e sostituirla. Dovremmo parlare di alcune cose e dovremmo lavorarci su. Le opzioni basate sul “e se….” sono troppo numerose per essere interpretate da tutti, ma il fatto che una squadra non possa correre non annullerebbe la gara. Metteremo in atto una procedura tale da non essere costretti alla cancellazione dell’evento nel caso di un contagio. Se un pilota contrae l’infezione, le squadre hanno a disposizione piloti di riserva“.

Mai come quest’anno saranno importanti i terzi piloti delle singole scuderie. Pertanto, i team dovranno contare su vere proprie “riserve” per far fronte a tutte le eventualità. Di seguito la lista dei possibili sostituiti al volante nelle singole scuderie.

L’ELENCO DEI PILOTI DI RISERVA

Mercedes: Stoffel Vandoorne ed Esteban Gutiérrez

Ferrari: Davide Rigon o Pascal Wehrlein

Red Bull: Sébastien Buemi e Sérgio Sette Câmara

McLaren: Oliver Turvey e Sergei Sirotkin

Renault: Guanyu Zhou e Christian Lundgaard

AlphaTauri: Sébastien Buemi e Sérgio Sette Câmara

Racing Point: non c’è un terzo pilota, potrebbero essere uno tra Vandoorne e Gutiérrez ad essere scelti, vista la relazione con Mercedes

Alfa Romeo: Robert Kubica

Haas: Pietro Fittipaldi e Louis Delétraz

Williams: Jack Aitken

