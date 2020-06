F1, Daniel Ricciardo: “Un campione è legittimo dopo 10 gare”

L’australiano Daniel Ricciardo ha espresso un suo parere in merito al calendario provvisorio ed alla ‘legittimità’ del campione del mondo. Il pilota Renault ha sottolineato in un intervista a ‘Motorsport.com‘ che, dopo dieci round, si può tranquillamente incoronare un vincitore. Il nativo di Perth ha affermato: “Se facessimo solo quattro o cinque gare, forse non lo sarebbe. Ma se ne facciamo qualcosa tipo 10, o oltre, ci sarebbero abbastanza prove per capire chi è il campione“.

Momentaneamente sono otto le competizioni che compongono il calendario del Mondiale di F1 2020. Dopo spostamenti e cancellazione il primo evento sarà il prossimo 5 luglio a Spielberg ed al momento l’ultimo si svolgerà in Italia a Monza. Ricordiamo che gli impianti del Mugello e di Imola stanno spingendo per approfittare della situazione per inserirsi nei programmi del Circus per quest’anno. Seguendo l’idea di Daniel Ricciardo, il Mondiale si potrebbe chiudere nel Bel Paese con tre affascinanti corse.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI