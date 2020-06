F1, Antonio Giovinazzi: “Sarebbe fantastico correre 3 Gran Premi in Italia nel 2020, anche se a porte chiuse”

Potrebbe arrivare domani la pubblicazione da parte di Liberty Media della seconda e ultima parte del calendario ufficiale stagionale del Mondiale di Formula 1 2020. A quanto pare, oltre alla consueta tappa di Monza del 6 settembre, ci sarebbe la possibilità di disputare addirittura altri due Gran Premi sul suolo italiano nelle settimane successive, anche se in particolare la presenza di Imola sembra ancora in dubbio. Dovrebbe essere sostanzialmente certo invece l’appuntamento del Mugello il 13 settembre con la denominazione di Gran Premio della Toscana.

“Sono semplicemente molto contento di sentire che Imola possa diventare la terza gara italiana nel Mondiale 2020 di F1, anche perché se così dovesse essere sarà una cosa che non accadrà mai più – ha commentato Antonio Giovinazzi, unico pilota azzurro in griglia, in un podcast su F1,com – Diverrei così il primo pilota italiano a prendere parte a tre gare del Mondiale che si disputano in Italia. Come detto sarebbe davvero figo. Non sappiamo ancora se tutto questo si realizzerà, ma sono un grande fan di questa opportunità. DI certo non sarà la stessa cosa rispetto al 2019, perché la presenza del pubblico per me fa la differenza. Avere i tifosi che ci supportano. Sfortunatamente il pubblico non sarà presente“.

Loading...

Loading...

“Tutte e tre le piste (Monza, Mugello e Imola, ndr) sono fantastiche – ha poi aggiunto il pilota dell’Alfa Romeo – Riguardo Monza ho un sacco d’esperienza, ho fatto tante gare. Lo scorso anno ho fatto il mio primo GP d’Italia, dunque per me è una pista speciale. Per quanto riguarda il Mugello credo che per le monoposto attuali sia una pista incredibile, sarà fantastico fare un giro di qualifica su quel tracciato. Ma anche Imola, perché ha tanta storia, è una pista molto veloce. Voglio solo correre in tutte e tre le piste, perché sono fantastiche ed eccitanti”.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI