F1, la Ferrari con la power unit 065 spec-2 in Austria? I segreti del nuovo motore

La domanda che si pongono tutti è la seguente: quale Ferrari vedremo al via del Mondiale 2020 di F1 previsto dal 3 al 5 luglio in Austria? Mattia Binotto, Team Principal della Rossa, ha dichiarato che la SF1000 non sarà troppo diversa da quella che avrebbe dovuto correre il 15 marzo in Australia, nell’appuntamento poi cancellato a causa dei casi positivi in McLaren.

Una Rossa poco convincente, giusto ricordarlo, nel corso dei test a Barcellona (Spagna). Per stessa ammissione di Binotto, i risultati non sono stati soddisfacenti, mentre Mercedes e Red Bull hanno fatto vedere cose decisamente migliori. Qualcuno ha anche dichiarato che la scuderia del Cavallino Rampante non ha voluto mostrare tutte le proprie potenzialità, contrariamente agli anni passanti, preferendo un profilo basso. Sarà davvero così? A Spielberg avremo le prime risposte.

Stando però alle indiscrezione, il team di Maranello dovrebbe presentarsi all’esordio iridato con una power unit 065 spec-2, progetta per risolvere alcune criticità. Ciò dovrebbe rappresentare un salto di qualità in termini di progressione e di disponibilità della potenza (fonte: ChronoGP). Attore principale il nuovo turbo-compound, componente che fornisce un incremento della qualità di sovralimentazione e grazie all’MGU-H il flusso di energia risulta più costante e viene reso immediatamente disponibile sull’MGU-K (162 cv) per produrre coppia elettrica e migliorare la curva di accelerazione. L’aspirazione a geometria variabile è un contributo strategico per assicurare un tiro del motore più costante e progressivo alle basse rotazioni attraverso un riempimento ottimale dell’aria in camera di combustione che rende qualitativa l’erogazione di potenza del propulsore. Questi parametri (coppia ed erogazione della potenza) potrebbero fare la differenza sul tracciato del Red Bull Ring, essendo il tipico “Stop&Go”.

La pista austriaca svelerà l’arcano ma questa miglioria, associata alle modifiche sulla scatola della trasmissione in carbonio, potrebbe consentire al monegasco Charles Leclerc e al tedesco Sebastian Vettel di essere maggiormente competitivi. Si prospetta un campionato molto particolare, visto che dal 3 luglio alcune parti essenziali delle vetture verranno congelate (telaio, sospensioni e trasmissione per esempio). In questo senso, chi si troverà a inseguire dovrà fare i conti con tale situazione.

