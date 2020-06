F1, Bernie Ecclestone sull’addio di RTL alla F1 in Germania: “E’ legato tutto a Sebastian Vettel”

Le conseguenze dell’addio alla Ferrari di Sebastian Vettel non stanno avendo e non avranno conseguenze solo nell’ambito del Circus della F1. Come è noto, al termine del Mondiale 2020 che scatterà in Austria il 5 luglio, il tedesco lascerà la scuderia di Maranello e sul suo futuro regna l’incertezza. Molti credono che Seb possa optare per un anno sabbatico, considerando poco allettante l’eventuale possibilità in Renault.

Un anno senza Vettel che quindi avrebbe delle ripercussioni importanti anche dal punto di vista del seguito in Germania, nonostante la Mercedes stia di fatto dominando nella categoria. E’ questo, almeno, il parere dell’ex boss della F1 Bernie Ecclestone che, in un’intervista rilasciata al quotidiano Blick, ha così spiegato il fallimento dell’accordo tra l’emittente teutonica RTL e Liberty Media: “Il ritiro di RTL dalla F1 dopo 30 anni è collegato a ciò che sta affrontando Sebastian Vettel. Senza di lui perderebbero parecchi spettatori e tifosi. Sarebbe interessante capire come reagiranno anche Svizzera e Austria”, le parole di Bernie.

Indubbiamente i risvolti economici sono importanti e, parlando di un quattro volte campione del mondo, il suo lasciare le corse (almeno per un anno) avrà indubbiamente delle reazioni anche dal punto di vista dell’attenzione degli appassionati. A questo, è da capire cosa davvero deciderà Sebastian.

Foto: LaPresse