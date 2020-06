F1, attesa per l’ufficialità del weekend al Mugello: il nome dovrebbe essere GP di Toscana

Mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma pare ormai certo l’inserimento del circuito del Mugello (Italia) nel calendario del Mondiale 2020 di F1. Secondo quanto riportano diverse testate, l’ufficialità dovrebbe arrivare lunedì e ci sarebbe la conferma della data già preannunciata nelle scorse settimane, ovvero quella del 13 settembre. Stando sempre alle indiscrezioni, la prova dovrebbe chiamarsi GP di Toscana e avrà un valore significativo per la Ferrari visto che sul tracciato del Bel Paese la Rossa festeggerà il 1000° GP della propria storia.

Con l’avallo della Regione, l’Italia dunque potrebbe contare su un doppio appuntamento e in rapida successione, dal momento che il fine settimana di Monza è previsto dal 4 al 6 settembre. In questo senso, si può anche giustificare la decisione del Cavallino Rampante di disputare le prove con la SF71H alcuni giorni fa, con entrambi i piloti, per provare i protocolli sanitari e permettere al tedesco Sebastian Vettel e al monegasco Charles Leclerc di conoscere le caratteristiche della pista toscana. Come detto per gli altri appuntamenti, anche questo dovrebbe essere a porte chiuse.

