F1, su che canale vedere il GP Austria 2020: programma e orari prove libere, qualifiche e gare. Palinsesto TV8 e Sky

Con un ritardo di quasi quattro mesi sul programma originale la massima formula è pronta ad accendere i motori da Spielberg (Austria) per il primo round della settantesima edizione del Mondiale F1. C’è grande attesa per la partenza del campionato dopo mesi di inattività. Nel tracciato conosciuto anche con il nome di Zeltweg ricordiamo che il Circus affronterà una seconda competizione nel fine settimana del 12 luglio. Quella del 5 sarà il GP d’Austria, mentre la gara del week-end seguente è nominata come il GP di Stiria, la regione in cui si trova l’impianto.

Il primo giorno di attività, nel tracciato di proprietà della Red Bull, sarà venerdì 3 luglio 2020 con le due sessioni di prove libere. Alle 11.00 i motori inizieranno a rombare tra i sali e scendi austriaci di Spielberg per la prima prova cronometrata. Come consuetudine per gli eventi europei, il secondo turno di free practice si svolgerà a partire dalle 15.00. Sabato 4 luglio l’ultima sessione prima delle qualifiche è indetta per le 12.00, mentre alle 15.00 scatterà la caccia alla prima pole-position del 2020.

La prima competizione dell’anno partirà alle 15.10 di domenica 5 luglio. Sky Sport F1 HD (207) trasmetterà in diretta ed in esclusiva tutto l’evento, mentre si TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà possibile assistere alla differita di qualifiche e gara dalle 18.00

In streaming si potrà seguire l’intero fine settimana su (riservato ai soli abbonati) su tablet, smartphone e pc.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2020 – F1

Venerdì 13 marzo

ore 11.00-12.30 Prove libere 1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 14 marzo

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00-16.00 Qualifiche – differita su TV8 dalle ore 18.00

Domenica 15 marzo

ore 15.10 Gran Premio d’Austia – differita su TV8 dalle ore 18.00

Foto: LaPresse