Max Verstappen non molla: “La F1 dev’essere più pura, noi daremmo spettacolo anche con un’auto a noleggio”

Max Verstappen archivia il fine settimana del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, con la chiara sensazione di avere dato una svolta importante alla sua annata. Il pilota quattro volte campione del mondo, però, prosegue anche un’altra battaglia fuori dalla pista. Non solo sui tracciato di mezzo mondo.

Il nativo di Hasselt infatti vuole che la massima categoria del motorsport non si snaturi e continui a puntare su spettacolo e regole che lo favoriscano. Nel corso della conferenza stampa dopo la gara di Montreal il portacolori del team Red Bull ha aggiunto parole importanti a questa polemica: “In questa stagione ho guidato diversi tipi di auto e soprattutto la settimana scorsa al Nurburgring mi sono reso conto di quanto possa essere puro lo sport motoristico e di quanto possano essere belle le gare. Qui in Formula 1 la maggior parte dei piloti è tra i migliori al mondo, quindi vi regaleremmo un bello spettacolo e gareggeremmo l’uno contro l’altro in modo molto duro e ben fatto anche se ci dessero un’auto a noleggio. Quindi questo aspetto non ha nulla a che vedere con le regole“. (Fonte: FormulaPassion).

Le monoposto di nuova generazione non hanno entusiasmato, per usare un ampio giro di parole, il classe 1997. Che prosegue nella sua battaglia perchè il regolamento proceda sulla scia dello spettacolo: “Le nuove regole sul recupero di energia? Per me, mentre guido, è tutto un po’ confuso. Non penso che sia questo che dovrebbe essere la Formula 1. È tutto troppo complesso. Riguardo alla maggior parte delle regole i tifosi non sanno nemmeno con cosa abbiamo a che fare mentre guidiamo, cosa è permesso quando sei dietro o quando sei davanti a un’altra macchina, cosa dobbiamo fare in un giro di formazione o cosa dobbiamo fare in un giro di uscita, o quanta batteria ci è permesso caricare”.

Il pilota olandese conclude il suo pensiero: “È un vero peccato che dobbiamo occuparci di tutte queste cose. Secondo me la F1 deve semplicemente essere più pura e spero davvero che ciò che stanno cercando di fare per il prossimo anno vada in porto perché penso che sia necessario, il minimo indispensabile, per renderla un po’ più naturale e un po’ più vicina alla normalità, o almeno un po’ più pura dal punto di vista delle corse. Ma come ho detto, come piloti, dateci qualsiasi tipo di auto e noi gareggeremo sempre e offriremo sempre un bello spettacolo“.