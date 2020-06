F1, GP Canada possibile nel Mondiale 2020? Si pensa all’11 ottobre

Liberty Media e la FIA sono a lavoro per completare nel più breve tempo possibile il calendario del Mondiale 2020 di F1. Come è noto, sono ufficialmente otto i round noti, numero minimo per rendere valido il campionato.Tante le indiscrezioni su quelli che potrebbero essere gli appuntamenti dopo quello del 6 settembre, previsto a Monza.

In lizza per entrare a far parte del programma iridato c’è anche il circuito del Mugello. Sul tracciato toscano, infatti, ci sono possibilità che si possa gareggiare il 13 settembre. La Ferrari, da questo punto di vista, ha scelto di effettuare dei test ieri, con la monoposto 2018, forse aspettandosi che la splendida pista nostrana venga presa in considerazione. Giusto citare però anche la candidatura di Portimao (Portogallo), che potrebbe forse ospitare anche un doppio appuntamento.

I veri punti di domanda, però, riguardano i GP fuori dal Vecchio Continente. Tra questi c’è la prova a Montreal (Canada), che teoricamente si sarebbe dovuta disputare a giugno, ma viste le problematiche legate alla pandemia, si è scelto di rinviare il tutto a data da destinarsi. Secondo alcune indiscrezioni, il fine settimana canadese potrebbe andare in scena dal 9 all’11 ottobre. Resta da capire se si potrà correre poi a porte aperte o chiuse, ma è chiaro che questo dipenderà molto dall’andamento della curva epidemiologica.

Discorso diverso invece per Messico e Brasile, visto che le criticità legate al Covid-19 potrebbero portare alle cancellazioni degli appuntamenti a Interlagos e presso l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Foto: LaPresse