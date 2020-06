F1, Calendario 2020: la guida tv. Quali gare saranno su Sky e quali su TV8: il programma completo

Appuntamento fissato domenica 5 luglio per tutti gli appassionati di motorsport, pronti a seguire l’attesissimo primo Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula 1 2020. Fari puntati dunque sul Red Bull Ring di Zeltweg il 5 ed il 12 luglio, dato che la località stiriana ospiterà due weekend di gara consecutivi valevoli per il campionato. Il calendario ufficiale provvisorio delle prime otto gare prosegue poi con il Gran Premio d’Ungheria il 19 luglio e con un altro doppio round da disputare a Silverstone il 2 ed il 9 agosto prima di tornare in Spagna il 16 agosto, sei mesi dopo i test invernali svolti proprio al Montmelò. Il circus farà poi tappa in Belgio e Italia per la tradizionale accoppiata Spa-Monza in programma il 30 agosto ed il 6 settembre.

Tutte le gare del Mondiale di Formula 1 (incluse prove libere e qualifiche) verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go, mentre al momento TV8 dovrebbe mandare in onda i Gran Premi in differita (tre ore dopo l’inizio della gara) con l’eccezione della corsa di Monza, che sarà dunque visibile in diretta anche in chiaro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni del campionato con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo delle prime otto gare stagionali in calendario per il Mondiale di Formula 1 2020:

Loading...

Loading...

CALENDARIO UFFICIALE MONDIALE F1 2020 (PRIME OTTO GARE)

GP Austria – 5 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Austria 2 – 12 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Ungheria – 19 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Gran Bretagna – 2 agosto, ore 16.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 19.00)

GP Gran Bretagna 2 – 9 agosto, ore 16.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 19.00)

GP Spagna – 16 agosto, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Belgio – 30 agosto, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Italia Monza – 6 settembre, ore 15.10 (diretta Sky Sport e TV8)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI