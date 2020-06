F1, Mondiale 2020: Williams. Piloti, obiettivi, ambizioni: dopo un 2019 da incubo la speranza è evitare l’ultima fila

Come sono lontani i tempi nei quali la Williams era davvero la scuderia che tutti ricordiamo. Gli ultimi titoli piloti e costruttori sono datati 1997, certo, ma negli ultimi anni la scuderia di Grove ha davvero toccato il fondo. Problemi economici (il team è ufficialmente in vendita) e risultati in pista hanno preso una china pessima. Il 2019 si può definire un vero e proprio calvario e il 2020 si annuncia ben poco migliore. La FW43 nel corso dei test pre-stagionali del Montmelò ha fatto vedere qualche passo in avanti rispetto alla edizione precedente (non che servisse una impresa) ma per i due piloti, il confermato George Russell e il neo arrivato Nicholas Latifi, i sogni di gloria sono lontani anni luce.

I PILOTI

GEORGE RUSSELL: nato a King’s Lynn (Inghilterra) il 15 febbraio 1998. Esordio il 17 marzo 2019. Gran Premi disputati 21, miglior risultato: undicesimo nel Gran Premio di Germania 2019 a Hockenheim.

NICHOLAS LATIFI: nato a Montreaò (Canada) il 25 giugno 1995. È all’esordio assoluto in Formula Uno.

OBIETTIVI E AMBIZIONI

Parlare di ambizioni per la Williams suona davvero come una presa in giro. La FW43 dà il via alla stagione con l’unico obiettivo di non monopolizzare l’ultima fila dello schieramento come successo un anno fa. Le rivali, ad occhio e croce, saranno Haas e Alfa Romeo, la il team di Grove sa perfettamente che dovrà lottare parecchio per evitare un altro campionato come il 2019 nel quale il migliore risultato è stato un decimo posto di Robert Kubica a Hockenheim in una gara ad eliminazione.

George Russell sarà il punto di riferimento in pista. Il pilota inglese, sempre più in predicato di sbarcare in Mercedes nel 2021 al fianco di Lewis Hamilton, cercherà di meritarsi l’approdo a Brackley a suon di prestazioni. Stoffa e talento non mancano, se avesse a disposizione una vettura almeno decente… C’è curiosità, invece, attorno a Nicholas Latifi. Il canadese è all’esordio assoluto in Formula Uno, dopo diverse sessioni di test e qualche prova libera qua e la, e proverà a dimostrare che in questa categoria ci può stare eccome.

Nel complesso, dunque, la Williams inizia il suo Mondiale di Formula Uno 2020 senza troppi sogni di gloria né squilli di fanfara. Per evitare l’ultima fila servirà tanto lavoro su una vettura ancora lontana dalla perfezione. Saranno in grado a Grove di muovere qualche passo in avanti?



