Cosa succede se un pilota di F1 è positivo al Covid-19? I GP si svolgeranno lo stesso! Il protocollo sanitario

Il Mondiale 2020 di F1 è alle porte. Nel weekend del 3-5 luglio andrà in scena il primo appuntamento a Spielberg (Austria) e i punti interrogativi sui valori in pista non mancano. I riferimenti dei tecnici sono decisamente pochi e non è facile arrivare al meglio delle proprie possibilità al primo round.

Un campionato, come è noto, completamente sconvolto nel programma. Si sarebbe dovuto cominciare da Melbourne (Australia) il 15 marzo, ma i casi positivi emersi in McLaren portarono alla cancellazione del fine settimana australiano. Se sul fronte delle prestazioni le domande non mancano, si vuol essere estremamente rigorosi dal punto di vista delle regole e delle procedure da seguire per prevenire contagi.

A ribadire questa posizione è stato il CEO di Liberty Media Chase Carey, che ha analizzato anche l’eventualità di un malato tra i piloti: “Un individuo che risulta positivo non porterà all’annullamento della gara. Incoraggiamo i team a seguire delle procedure per isolare quella persona in un hotel e sostituirla”, le parole di Carey sul sito ufficiale della F1. L’idea dunque è semplice: isolare la persona contagiata e sostituirla con un’altra, come fosse un cambio calcistico.

“Dovremmo parlare di alcune cose e dovremmo lavorarci su. Le opzioni basate sul “e se….” sono troppo numerose per essere interpretate da tutti, ma il fatto che una squadra non possa correre non annullerebbe la gara. Metteremo in atto una procedura tale da non essere costretti alla cancellazione dell’evento nel caso di un contagio. Se un pilota contrae l’infezione, le squadre hanno a disposizione piloti di riserva“, le precisazioni del manager americano. Pertanto, in questo discorso, potrebbero essere importanti anche i terzi piloti delle singole squadre.

Foto: LaPresse