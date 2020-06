F1, Mondiale 2020: le gomme Pirelli utilizzate. Confermate le mescole 2019, ma cambia la pressione

Gomme o non gomme, questo è il dilemma? No, William Shakespeare e il suo Amleto non c’entrano niente con il Mondiale 2020, ma inutile girarci attorno, nella Formula Uno di questa epoca gli pneumatici sono un importantissimo ago della bilancia. Anzi, forse sono “IL” vero e proprio ago della bilancia. Molto dipende dalle coperture. Un assetto sbagliato le rovina in tempi rapidi, un comportamento della vettura errato non le fa riscaldare in fretta e, una conduzione di curva imperfetta rischia di distruggerle prima del dovuto. Aspetti che stanno decidendo la massima categoria del motorsport da diversi anni, piccoli dettagli a volte, ma che possono costare un Gran Premio o un campionato intero.

Anche per questo motivo ogni scuderia riceve gli input di Pirelli in maniera decisamente differente l’una dall’altra. Se una novità può favorire una rivale la si boccia a priori, oppure se rischia semplicemente di non aiutare, la si scarta a prescindere. Su questa scia si va ad inserire la decisione di mantenere le stesse gomme del 2019 fino al 2021. Una scelta che ha fatto rumore nel mondo della Formula Uno. Gli pneumatici che la casa della P lunga aveva pensato per il campionato che prenderà il via il 5 luglio con il Gran Premio di Austria sono state bocciati, com’è ben noto. I motivi sono stati vari, andiamo a ricordarli.

Loading...

Loading...

Per prima cosa i team non volevano apportare modifiche al design delle monoposto. Le gomme Pirelli 2020, in teoria, avrebbero avuto un profilo leggermente più ampio, per cui le problematiche a livello di fondo della vettura sarebbero state inevitabili, in un momento nel quale i progetti delle nuove vetture erano già stati realizzati. Inoltre alcune scuderie avevano segnalato alcuni problemi a livello di warm-up e resistenza delle suddette coperture. Discorsi che hanno portato ad una votazione all’unanimità per mantenere gli pneumatici 2019 anche quest’anno. Ci ha pensato la pandemia del coronavirus, inoltre, a sparigliare nuovamente le carte, con la proroga fino al 2021 di questo regolamento (con conseguente ennesimo rinvio dell’adozione delle gomme da 18 pollici). Un grattacapo per il colosso milanese, una occasione da sfruttare per i team di Formula Uno che, a questo punto, conoscono le gomme alla perfezione e limiteranno a zero, o quasi, le criticità da questo punto di vista.

L’unica reale modifica rispetto alla scorsa annata riguarderà la pressione delle suddette coperture. Pirelli ha infatti consigliato di aumentare le pressioni degli pneumatici in questo modo si dovrebbero evitare le problematiche legate ad una maggiore spinta dall’alto sulle gomme, visto il clamoroso carico aerodinamico che metteranno in pista le monoposto 2020.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le cinque mescole che saranno in dotazione in questa stagione. Pirelli presenta una nuova gamma di pneumatici che comprende cinque mescole slick e tre colori, uguali per tutte le gare; il bianco sarà la mescola hard, il giallo indicherà la medium e il rosso indicherà la soft. A ogni mescola quest’anno verrà assegnato un codice numerico anziché un colore. La nuova gamma sarà numerata da C1 a C5, dove C1 è la mescola più dura e C5 la più soft. Questi nuovi pneumatici sono stati progettati per aumentare la resistenza al surriscaldamento e fornire una maggiore consistenza durante ogni stint.

C1

C1 sta per Compound 1, lo pneumatico più duro della gamma 2020 Pirelli, appena sotto quello del 2019 in termini di mescola. È progettato per i circuiti severi sui pneumatici, con asfalto abrasivo, curve veloci o temperature ambiente alte, Questa mescola impiega più tempo per entrare in temperatura, ma offre la massima durata e un basso degrado.

C2

La C2 equivale alla medium 2019. Si tratta di una mescola versatile, anche se si colloca tra quelle più dure disponibili. è adatta a circuiti caratterizzati da alte velocità, temperature elevate e importanti carichi sui pneumatici. Questo pneumatico ha un’ampia finestra di utilizzo e si adatta a circuiti con caratteristiche molto diverse.

C3

Questo pneumatico è equivalente al soft 2019, utilizzato in tutte le gare dello scorso anno (tranne quattro). Rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e durata, con enfasi sulla performance. Questo pneumatico, particolarmente versatile, può essere utilizzato come mescola più morbida su circuiti ad alta severità, o come mescola più dura su circuiti cittadini.

C4

Si può paragonare al P Zero Purple ultrasoft 2019 e funziona bene su circuiti stretti e tortuosi. Entra facilmente in temperatura con prestazioni elevate, anche se la durata è relativamente limitata. Tuttavia, la migliore consistenza delle mescole 2020 significa che anche la soluzione più morbida è in realtà più versatile.

C5

La mescola più morbida del 2020 è l’erede della Pink hypersoft 2019, la mescola più prestazionale e veloce mai prodotta da Pirelli. Si adatta a tutti i circuiti che richiedono livelli elevati di grip meccanico, con velocità ed aderenza eccellenti ma con una durata inferiore rispetto alle altre. Ottenere il massimo in termini di prestazione da questa mescola è fondamentale per la strategia di gara.

INTERMEDIE

Sono gli pneumatici più versatili tra quelli da bagnato. Possono essere utilizzati su pista bagnata senza acqua stagnante, così come su asfalto quai asciutto. Evacuano 30 litri di acqua al secondo per pneumatico a 300 km/h. La nuova mescola è progettata per aumentare la finestra d’utilizzo e garantire un punto di crossover sia con i pneumatici slick che con i full wet.

FULL WET

Le gomme full wet sono la soluzione più efficace in caso di forte pioggia. Questi pneumatici possono evacuare 85 litri di acqua al secondo per pneumatico a 300 km/h. Il nuovo disegno, progettato per aumentare la resistenza all’aquaplaning, dà al pneumatico maggiore aderenza in caso di bagnato estremo. Il diametro del Cinturao full wet è 10 mm più largo rispetto ai P Zero slick.



alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI