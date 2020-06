F1, Antonio Giovinazzi: “Ero nella lista per arrivare in Ferrari, non era il momento giusto. Binotto mi seguirà”

Mancano due settimane all’inizio del Mondiale F1 2020, che scatterà nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria. Antonio Giovinazzi vorrà sicuramente essere protagonista al Red Bull Ring con la sua Alfa Romeo, il pilota pugliese era nella ristretta lista per sostituire Sebastian Vettel al volante della Ferrari nel 2021 ma la Scuderia di Maranello ha scelto lo spagnolo Carlos Sainz dalla McLaren.

Antonio Giovinazzi non è comunque deluso come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport F1: “Faccio ancora parte di quella famiglia ed ero davvero felice di far parte della lista di quelli che avevano una possibilità di prendere quel posto. Penso che alla fine, nella mia carriera, non ho mai avuto qualcosa di facile. Lotto sempre, ho sempre fatto molti sacrifici per ottenere qualcosa“.

Il 26enne ha proseguito: “Penso che forse non era il momento giusto, dopo soli 23 GP. La scorsa stagione sono cresciuto molto, ma quest’anno non abbiamo ancora corso, quindi sarebbe stato davvero difficile per me. Sono ancora giovane, quindi sono sicuro che se continuerò così, lottando e lavorando duramente, potrò avere la mia possibilità in Ferrari in futuro“.

Giovinazzi ha poi concluso: “Sono cresciuto come pilota, ma i risultati ancora non c’erano. Però sono ancora parte della Ferrari e Mattia Binotto ha detto che mi seguiranno. Questa cosa è grandiosa. Sono sicuro che lavorando ancora con l’Alfa Romeo, possiamo fare dei grandi risultati insieme. Questo è l’obiettivo principale ora, questa è la mia squadra. In futuro, vedremo. So che sono ancora un pilota Ferrari, quindi sono sicuro che forse in futuro potrò avere un’opportunità“.

FOTOCATTAGNI