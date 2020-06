F1, Mika Hakkinen snobba la Ferrari: “Hamilton, Bottas e Verstappen si giocheranno il Mondiale”

In un’intervista a “Marca“, il finlandese Mika Hakkinen, ex campione del mondo della F1, lancia il suo pronostico per la stagione 2020, prevedendo una lotta a tre per il titolo tra Hamilton, Bottas e Verstappen, escludendo i piloti della Ferrari dalla possibilità di conquistare l’iride.

Sul binomio Bottas-Hamilton: “Valtteri è decisamente in ottime condizioni, si è preparato a un alto livello fisico e psicologico per iniziare la stagione. Qualche mese fa ha mostrato eccellenti risultati nei test, quindi è in ottima forma e sono sicuro che otterrà risultati incredibili. Lewis continuerà sicuramente con la sua grande guida. Valtteri ha alzato il suo livello ed è migliorato più che mai“.

Per quanto riguarda Verstappen afferma: “Penso che con Red Bull andrà a gonfie vele, lo farà. Max normalmente attaccherà. Prenderà molti rischi. Ciò che resta da vedere è se i suoi rivali, avendo avuto una pausa così lunga senza essere in grado di guidare, saranno pronti a reagire a tutti i movimenti che Max farà“.

Ferrari fuori dalla lotta al titolo iridato: “La migliore prestazione all’inizio di quest’anno nei test è stata di Mercedes e Red Bull. Sono stati davvero fantastici, molto veloci. Questo ci fa pensare che quei team saranno al top. La Ferrari sarà forte? Sono sicuro che sarà anche lì, ma sarà allo stesso livello di Red Bull e Mercedes? Non credo“.

Foto: LaPresse