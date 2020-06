F1, il destino di Fernando Alonso tra Renault e Aston Martin nel 2021?

Storia di intrecci e di interessi. Fernando Alonso è sempre sulla bocca di tutti quando si parla di F1, anche se lo spagnolo si è ritirato dal Circus nel 2018 e si è dedicato con profitto ad altre categorie del Motorsport: le due vittorie nella 24 Ore di Le Mans e il successo nella 24 Ore di Daytona lo stanno a dimostrare. Fernando, poi, si è cimentato in questo 2020 nella Dakar, al volante della Toyota, acquisendo non poca esperienza in una corsa particolare come la “Maratona del deserto”.

Tuttavia l’amore del Circus c’è sempre e Fernando è tentato dal fare ritorno nella massima categoria dell’automobilismo. Nel 2021 non vi sarà l’annunciata “rivoluzione” per via della pandemia che ha portato a uno slittamento delle nuove norme nel 2022. Macchine che saranno molto simili a quelle di quest’anno, tra l’altro, anche per via del congelamento di alcune parti essenziali delle monoposto a causa della grave crisi economia, conseguenza primaria dell’emergenza sanitaria.

Due sembrerebbero le strade: la Renault e l’Aston Martin. Se vi fosse l’accordo tra Alonso e il team anglo-francese, questo si tratterebbe di un grande ritorno, ricordando che l’iberico ha ottenuto i suoi due titoli iridati proprio con la scuderia menzionata. In Spagna ne stanno parlando già da tempo e, visto l’addio dell’australiano di Daniel Ricciardo in direzione McLaren (nel 2021), un sedile libero c’è.

Un effetto domino messo in moto dall’addio del tedesco Sebastian Vettel alla Ferrari, con il conseguente arrivo nella prossima stagione dello spagnolo Carlos Sainz Jr sotto l’insegna del Cavallino Rampante. In questo contesto in grande evoluzione l’asturiano potrebbe scegliere una via già nota, oppure tentare l’avventura altrove. Secondo la stampa britannica, il marchio inglese starebbe valutando questa eventualità, visto il suo arrivo in F1 nel 2021 prendendo il posto della Racing Point con la medesima gestione di Lawrence Stroll. E’ però da capire quali saranno le intenzioni del team che, di fatto, ha ancora un rapporto solido con i due piloti Sergio Perez e Lance Stroll.

Foto: LaPresse