F1, Sebastian Vettel: “Non vedo l’ora di ricominciare a correre, è da tempo che aspettiamo”

La scadenza è ormai nota: 3-5 luglio in Austria. Sul tracciato del Red Bull Ring vi sarà il primo atto iridato del Mondiale 2020 di F1 e i piloti sono pronti a calarsi nell’abitacolo della propria vettura, esprimendo il massimo del proprio pacchetto.

Il tedesco Sebastian Vettel, come è noto, è ai titoli di coda dell’avventura in Ferrari: il teutonico concluderà il campionato del 2020 e dovrà cercarsi un nuovo sedile. Non manca l’incertezza sul futuro di Seb nel Circus, visto che è possibile che il quattro volte iridato decida di interrompere almeno per un anno, in attesa di capire il da farsi. Tuttavia, al momento, le motivazioni non mancano e il ferrarista lo dimostra in un’intervista concessa a Sky Sport, riportata dall’Ansa.

Loading...

Loading...

“Non vedo l’ora di ricominciare a correre, stiamo aspettando da un bel po’ di tempo. Provare al Mugello è stato bello, ma tornare a correre è tutta un’altra storia. Non vediamo l’ora di tornare in pista, competere con gli avversari. L’Austria è un posto che mi piace, un circuito che mi piace, ma quello che è bello è sapere che ci è permesso di tornare. Ci mancheranno i tifosi, penso che correre senza di loro non sarà lo stesso. Non l’ho mai fatto e non riesco davvero a immaginare come sarà. Ma spero che prima o poi si possa riportarli in pista con noi. Allo stesso tempo spero ci seguano in tv, noi cercheremo di regalare loro gare fantastiche e un grande spettacolo“, le parole di Sebastian, dopo aver concluso le prove sul tracciato toscano con la SF71H. Pista che, stando alle indiscrezioni, potrebbe far parte del calendario mondiale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI