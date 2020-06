F1, la Williams svela la nuova livrea per il Mondiale 2020

Il Mondiale F1 2020 è prossimo alla partenza: il 5 luglio si comincerà sul tracciato di Spielberg (Austria). Quest’oggi la Williams ha messo in mostra sui proprio canali social la nuova livrea della FW43 che caratterizzerà l’intera annata.

Un vernissage da cui si evidenzia la separazione dal title sponsor Rokit. Nuovo look, dunque, in seguito a questa decisione e vettura quasi total white. Come si può notare dalle immagini, inevitabile il cambio dello schema grafico, proprio per l’abbandono dello sponsor citato, che aveva un po’ monopolizzato la scena con il rosso. Una stagione che si preannuncia complicata per la celebre scuderia di Grove, costretta ad affrontare problematiche economiche di non poco conto, aggravate anche dall’interruzione del rapporto con la partnership citata. Contesto problematico, come si può intuire, aggravato inoltre dall’emergenza sanitaria di queste ultime settimane, che ha costretto gli organizzatori del Circus a rivoluzionare il calendario del campionato.

LA NUOVA LIVREA DELLA WILLIAMS

Our new look for the season ahead 👊#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/oVs8VEKP8e — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 26, 2020

Foto: profilo twitter Williams