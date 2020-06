F1, Mondiale 2020: Renault. Piloti, obiettivi, ambizioni: un costruttore che merita di più

Con il peso di moltissime incertezze sul futuro e con un pilota che lascerà il proprio posto al termine del 2020, la Renault si prepara per la gara di Spielberg (Austria), primo round del Mondiale di F1 2020. Durante l’inverno la casa transalpina ha cambiato uno dei due piloti. Il tedesco Nico Hülkenberg ha infatti lasciato il gruppo a favore di Esteban Ocon. Il francese, lontano per 12 mesi da un impegno completo nel Circus, torna per la stagione numero settanta della massima formula dopo le esperienze con Force India e Racing Point.

Ocon, campione della GP3 nel 2015 con l’ART GP, farà coppia con l’australiano Daniel Ricciardo. Il nativo di Perth, ex alfiere di Red Bull, si prepara per l’ultimo anno con la casacca Renault. Ricordiamo infatti che, negli scorsi mesi, è stato annunciato il passaggio di Daniel Ricciardo in McLaren al posto dello spagnolo Carlos Sainz Jr., mentre Cyril Abiteboul sarà nuovamente al timone della squadra dopo un discreto 2019. La passata edizione del campionato ha regalato la top 5 solo nel GP d’Italia con Ricciardo al quarto posto ed Hülkenberg al quinto.

Con due piloti molto competitivi ci si aspetta una prestazione a ridosso dei migliori team per uno dei quattro motoristi presenti in F1. La compagine francese, al top con i propulsori prima dell’avvento dell’era ibrida, è l’unica casa che non fornisce a nessuna squadra un motore. Ricordiamo infatti che Ferrari, Mercedes ed Honda vendono i propri prodotti ad altre squadre del gruppo. Il motivo è dato dall’inferiorità di un prodotto che non è all’altezza della concorrenza. Le aspettative sono buone dopo i test che sembrano lasciare ben sperare. L’obiettivo di fine anno è senza dubbio il quarto posto nella classifica costruttori, il minimo sindacabile per una casa che ha segnato la storia della massima formula.

