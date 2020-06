F1 in tv, come vedere il Mondiale 2020: dirette Sky e differite TV8. La guida completa

3-5 luglio 2020, Red Bull Ring, Austria: è questo il primo riferimento per gli appassionati del Mondiale 2020 di F1. La pandemia globale ha sconvolto i piani del Circus delle quattro ruote e in Australia ne sanno qualcosa con il fine settimana a Melbourne (13-15 marzo) cancellato per alcuni casi positivi in McLaren. Dopo la “falsa partenza” si fa sul serio. Liberty Media ha infatti annunciato i primi 8 appuntamenti che caratterizzeranno questo campionato, affinché sia valido.

Ci si sposterà sempre in Europa per via delle difficoltà di spostamento in terra asiatica sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Ci sarà, quindi, il bis sul circuito di proprietà della Red Bull (12 luglio) e poi si andrà a Budapest, in Ungheria, (17-19 luglio), a Silverstone, in Inghilterra (31 luglio-2 agosto; 7-9 agosto), a Barcellona, in Spagna (14-16 agosto), a Spa-Francorchamps, in Belgio (28-30 agosto) e a Monza, in Italia (4-6 settembre). Per i fine settimana citati si parla di avvenimenti a porte chiuse, con un rigido protocollo che dovrà essere osservato dai team per prevenire il rischio dei contagi.

Come scritto nel comunicato ufficiale di alcune settimane fa, le prove iridate vedranno scendere in pista anche F2 e F3. L’obiettivo dei gestori americani è quello di disputare un totale di 15-18 gare, concludendo la stagione nel mese di dicembre. E’ chiaro che per poter prevedere ciò, sarà necessario verificare l’andamento della pandemia. In questo senso, viste le cancellazioni de GP a Singapore, a Suzuka e Baku, Liberty Media sta portando avanti dei colloqui con altri autodromi che potrebbero andare a completare il quadro della situazione.

Tra questi, le pista interessate dovrebbero essere ad esempio quelle del Mugello (Italia) e Portimao (Portogallo). Sulle colline toscane si potrebbe correre il 13 settembre, mentre lungo i saliscendi lusitani vi potrebbe essere un doppio appuntamento (27 settembre-4 ottobre). E’ da capire come ci si vorrà comportare con l’appuntamento a Sochi (Russia), previsto per l’appunto il 27 settembre, visto che si era parlato dell’eventualità di gareggiare due volte sul tracciato russo. Stesso discorso anche per il Bahrein nel finale di stagione, prima dell’appuntamento ad Abu Dhabi. Una situazione, quindi, ancora in divenire.

IL CALENDARIO DI F1 2020 UFFICIALE: DIRETTE SKY E DIFFERITE TV8

Il Mondiale 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky Sport, sul canale Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky). Da verificare nella programmazione se verrà impiegato anche Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky). Vi sarà l'opportunità di seguire il susseguirsi delle gare live streaming (per gli abbonati Sky) su Sky Go. In alternativa, sempre attraverso un abbonamento, vi sarà il servizio Now TV. Importante notazione riguarda TV8, in quanto l'emittente trasmetterà IN CHIARO le differite delle qualifiche e delle gare in programma, con diretta televisiva del time-attack e della corsa di Monza (si attendono conferme). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutti i weekend iridati. Di seguito il programma completo:

1 GP AUSTRIA (Diretta tv su Sky Sport e Differita su TV8)

Venerdì 3 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 4 luglio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 5 luglio

15.10 gara

2 GP AUSTRIA (Diretta tv su Sky Sport e Differita su TV8)

Venerdì 10 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 11 luglio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 12 luglio

15.10 gara

3 GP UNGHERIA (Diretta tv su Sky Sport e Differita su TV8)

Venerdì 17 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 18 luglio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 19 luglio

15.10 gara

4 GP GRAN BRETAGNA (Diretta tv su Sky Sport e Differita su TV8)

Venerdì 31 luglio

12.00 Prove libere 1

16.00 Prove libere 2

Sabato 1° agosto

13.00 Prove libere 3

16.00 Qualifiche

Domenica 2 agosto

16.10 gara

5 GP GRAN BRETAGNA (Diretta tv su Sky Sport e Differita su TV8)

Venerdì 7 agosto

12.00 Prove libere 1

16.00 Prove libere 2

Sabato 8 agosto

13.00 Prove libere 3

16.00 Qualifiche

Domenica 92 agosto

16.10 gara

6 GP SPAGNA (Diretta tv su Sky Sport e Differita su TV8)

Venerdì 14 agosto

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 15 agosto

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 16 agosto

15.10 gara

7 GP BELGIO (Diretta tv su Sky Sport e Differita su TV8)

Venerdì 28 agosto

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 29 agosto

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 30 agosto

15.10 gara

8 GP ITALIA (Diretta tv su Sky Sport e Diretta su TV8)

Venerdì 4 settembre

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 5 settembre

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 6 settembre

15.10 gara

FOTOCATTAGNI