LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: comincia la tre giorni degli sport invernali. Zverev-Thiem a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 31 gennaio: orari e programma

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 31 gennaio 2020: comincia il lungo fine settimana degli sport invernali, poi ovviamente al mattino grande interesse per gli Australian Open di tennis ed in serata poi la sfida dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5, oltre a il PGA Tour di Golf e alle ultime partite di Eurolega.

Sarà una giornata piena di tanti eventi, soprattutto tra gli sport invernali. Nello sci alpino si spera che le condizioni meteo siano favorevoli per il corretto svolgimento delle prove cronometrate a Rosa Khutor e Garmisch. Appuntamento importante con la Coppa del Mondo di combinata nordica con una Gundersen a Seefeld. Ci saranno anche le qualifiche del salto con gli sci ad Obertsdorf ed inoltre la Coppa del Mondo di slopestyle con la gara americana a Mammoth.

Loading...

Loading...

Come detto poi nel tardo pomeriggio appuntamento fondamentale per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5, con gli azzurri obbligati a vincere contro la Bielorussia dopo il pareggio all’esordio con la Finlandia (2-2). Sempre in serata appuntamento con la Ebel Cup di hockey con Salisburgo-Bolzano.

La giornata, però, si apre come di consueto con gli Australian Open. Finale del doppio femminile, ma soprattutto seconda semifinale maschile. Si affrontano Dominic Thiem ed Alexander Zverev. Chi vince se la vedrà in finale contro Novak Djokovic.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 30 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 09.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse