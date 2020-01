Skeleton, Coppa del Mondo: Martins Dukurs vince a St. Moritz e sale in vetta alla classifica generale, Bagnis 17°

Martins Dukurs approfitta degli errori dei rivali, si aggiudica la tappa di Sankt Moritz (Svizzera), settimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2019-2020 e, contemporaneamente, scappa in classifica generale. Ad una sola tappa dalla conclusione (Sigulda il 15-16 febbraio, prima dei Mondiali di Altenberg), infatti, il lettone comanda la graduatoria generale con 1440 punti contro i 1419 di Alexander Tretiakov, i 1381 di Yun Sungbin ed i 1314 di Felix Keisinger.

Sulla lunghissima pista elvetica, da ben 1722 metri e con 16 curve, Martins Dukurs chiude con il crono complessivo di 2:15.89 (1:07.73 nella prima manche e 1:08.16 nella seconda) e rimonta dalla quarta posizione fino al successo. Alle sue spalle un duo tedesco composto da Felix Keisinger e Axel Jungk. Il primo ha concluso a 31 centesimi (1:07.98 e 1:08.22) mentre il suo connazionale si è classificato a 34 centesimi (1:07.79 e 1:08.44).

Si ferma ai piedi del podio un delusissimo Yun Sungin. Il sud-coreano, infatti, dopo aver messo a segno il nuovo record della pista nella prima prova (1:07.71) sbaglia troppo nella seconda e si deve accontentare di un 1:08.54 che lo porta a 36 centesimi da Dukurs. Quinta posizione per un altro tedesco, Alexander Gassner a 38 centesimi, mentre è sesto il russo Alexander Tretiakov a 42 che, oltre tutto, perde anche la vetta della classifica generale. Settima posizione per il cinese Wengang Yan a 50 centesimi, ottava per il sud-coreano Jisoo Kim a 79, quindi nona per il lettone Tomass Dukurs a 1.01 a pari merito con il cinese Wenqiang Geng.

Per quanto riguarda gli italiani, Amedeo Bagnis, decimo dopo la prima manche, pasticcia un po’ troppo nella seconda discesa e non va oltre la diciassettesima posizione a 1.95 dalla vetta. Eliminato già a metà gara, invece, Manuel Schwaerzer con il ventisettesimo tempo di 1:09.57.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SKELETON 2019-2020

1 LAT Dukurs Martins 1440

2 RUS Tretiakov Alexander 1419

3 KOR Yun Sungbin 1381

4 GER Keisinger Felix (Junior) 1314

5 GER Jungk Axel 1305

6 GER Gassner Alexander 1186

7 LAT Dukurs Tomass 1104

8 KOR Kim Jisoo 1064

