Ginnastica artistica, la Federazione USA offre 195 milioni di euro di risarcimento alle vittime del dottor Nassar!

La Federazione Statunitense di Ginnastica ha offerto un risarcimento di ben 195 milioni di euro alle vittime di Larry Nassar, medico della Nazionale condannato a 175 anni di carcere per avere perpetrato abusi e violenze sessuali nei confronti di oltre 200 ginnaste tra cui alcune stelle come Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney. La Federazione intende in questo modo riparare in parte ai danni subiti dalle ragazze anche se non saranno certo i soldi a cancellare certi abusi. Vedremo se il comitato delle vittime accetterà questa offerta e si raggiungerà l’accordo.

Foto: USA Gym