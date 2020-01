F1, la nuova Williams sarà presentata il 17 febbraio, due giorni prima dei test a Barcellona

Il quadro delle presentazioni ufficiali delle monoposto del Mondiale 2020 di F1 si completa. Dopo gli annunci di Ferrari (11 febbraio), Renault, Red Bull (12 febbraio), McLaren (13 febbraio), Alpha Tauri, Mercedes (14 febbraio), Racing Point (17 febbraio), Alfa Romeo e Haas (19 febbraio), è arrivata la comunicazione ufficiale della Williams. Attraverso un messaggio social, la scuderia di Grove ha rivelato che la nuova FW43 sarà presentata il 17 febbraio alle ore 09.00 italiane (diretta in streaming sul sito ufficiale), a precedere di due giorni l’inizio dei test sul circuito di Barcellona (Spagna).

Il team britannico, memore delle gravi difficoltà dell’anno passato sia sul fronte delle prestazioni che dell’affidabilità, si augura di arrivare pronto alle prove in terra catalana, divise in due sessioni: la prima dal 19 al 21 febbraio e la seconda dal 26 al 28 di questo stesso mese. Spetterà ai due piloti titolari, ovvero al talentuoso britannico George Russell e al canadese Nicholas Latifi sviluppare una monoposto di grande tradizione nel Circus, ma in crisi su tutti fronti nelle ultime annate. Sul tracciato del Montmeló avremo le prime risposte.

