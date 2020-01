Atletica: le scarpe da record di Eliud Kipchoge saranno vietate alle Olimpiadi di Tokyo

È stato sicuramente il protagonista dell’atletica mondiale per il finire del 2019: la sua impresa è ancora nella storia. Non terminano però le polemiche su Eliud Kipchoge, che è riuscito a correre la maratona in meno di due ore ad ottobre a Vienna: il campione olimpico è stato accusato di aver indossato delle scarpe non adatte, che saranno vietate in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo.

Le parole della Federazione Internazionale d’atletica: “I prototipi (come sono considerate le Alphafly utilizzate da Kipchoge a Vienna) e le scarpe che non siano accessibili a tutti, ovvero in commercio dal almeno quattro mesi”.

A commentare è anche il presidente della federazione internazionale, Sebastian Coe: “Non è nostro compito regolamentare l’intero mercato delle calzature sportive, ma è nostro dovere preservare l’integrità della competizione d’élite assicurandoci che le scarpe indossate dagli atleti d’élite in gara non offrano assistenza ingiusta o vantaggio. Quando entriamo nell’anno olimpico, non crediamo di poter escludere scarpe che sono state generalmente disponibili per un considerevole periodo di tempo, ma possiamo tracciare una linea proibendo l’uso di scarpe che vanno oltre ciò che è ora sul mercato mentre indaghiamo ulteriormente”.

Foto: 360b / Shutterstock.com