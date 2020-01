Volley, Daniele Rapisarda arbitro alle Olimpiadi 2020: l’Italia porta un fischietto ai Giochi!

Daniele Rapisarda sarà uno degli arbitri di volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Grandissimo riconoscimento per il fischietto italiano che è stato selezionato dalla FIVB per dirigere alcuni incontri dei Giochi in programma dal 24 luglio al 9 agosto. Il friulano compirà 52 anni il prossimo 6 maggio, è arbitro di Serie A dal 2002 e internazionale dal 2011, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori nel suo ruolo e lo abbiamo visto recentemente in azione ai Mondiali femminili 2018 e nella Coppa del Mondo maschile 2019 giusto per citare le kermesse targate FIVB riservate alle Nazionali.

Daniele Rapisarda ha commentato così la notizia ai microfoni della FIPAV: “Quando s’inizia ad arbitrare e per lunga parte della carriera, poter prendere parte ai Giochi Olimpici rappresenta il grande sogno, anche se sappiamo quanto sia dura e lunga la strada per arrivarci. Sapevo di essere uno tra i candidati per i Giochi Olimpici, però questo non ti garantisce nulla, invece quando ho aperto la mail, contenente la designazione, è stata un’emozione fortissima, impossibile da spiegare. Dietro a questa chiamata ci sono tanti anni d’impegno e passione, la pallavolo come tutti gli sport ad alto livello assorbe tempo, ma in cambio dà tanto. Se ripenso al mio percorso non trovo corretto parlare di sacrifici, nessuno mi ha imposto nulla, è stata una scelta: a me arbitrare piace tantissimo.

Negli ultimi anni facendo un’analisi anni delle competizioni internazionali, emerge chiaramente come la scuola italiana sia molto stimata. Ci tengo a sottolineare “scuola italiana” perché magari altri paesi esprimono delle singole eccellenze arbitrali, invece se guardiamo al nostro paese ci si rende subito conto di come i fischietti italiani siano quasi sempre presenti nelle competizioni maggiori, e oltretutto chiamati a dirigere i match più importanti. Il numero di eccellenze arbitrali in Italia è davvero alto, rappresentare alle Olimpiadi questa scuola è ulteriore motivo d’orgoglio per me”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPAV