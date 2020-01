MotoGP, Shakedown Test 2020: tutti i partecipanti. Inizia la stagione, presenti Lorenzo e Pedrosa. Assenti i big

Sta per iniziare la ricca stagione della MotoGP 2020, il Motomondiale incomincerà domenica 8 marzo col GP del Qatar ma prima ci saranno tutti i test di avvicinamento durante i quali i piloti potranno provare le nuovo moto e cercare la perfetta messa a punto in vista della stagione. Si incomincerà a Sepang (Malesia) con gli Shakedown Test in programma dal 2 al 4 febbraio ma questa finestra non ha lo stesso peso degli altri appuntamenti che si susseguiranno nel mese di febbraio.

In Malesia non saranno infatti protagonisti i centauri titolari ma soltanto i collaudatori e gli esordienti in MotoGP. Alex Marquez potrà così perfezionare il suo feeling in sella alla Honda per poi essere protagonista durante il campionato accanto al fratello Marc, gli altri rookie saranno invece Brad Binder (KTM) e Iker Lecuona (Tech3 KTM).

A chi si affideranno i vari team? Honda con il già citato Alex Marquez (assente però il 4 febbraio perché sarà a Jakarta per la presentazione ufficiale del team HRC) e Stefan Bradl, la Yamaha potrà puntare sul nuovo collaudatore Jorge Lorenzo che torna in sella al mezzo giapponese dopo quattro anni. Altro big in pista sarà Dani Pedrosa con la KTM, la Ducati avrà a disposizione Michele Pirro, Sylvain Guintoli girerà per la Suzuki, Bradley Smith sarà l’uomo dell’Aprilia. Di seguito il line-up per gli Shakedown Test MotoGP 2020.

LINE-UP PILOTI SHAKEDOWN TEST MOTOGP 2020: TUTTI I PARTECIPANTI

HONDA: Stefan Bradl, Alex Marquez

YAMAHA: Jorge Lorenzo

DUCATI: Michele Pirro

SUZUKI: Sylvain Guintoli

KTM: Dani Pedrosa, Brad Binder, Iker Lecuona

APRILIA: Lorenzo Savadori

Foto: Lapresse