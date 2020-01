Vuelta San Juan 2020: Miguel Eduardo Flórez beffa tutti ad Alto Colorado. Sempre leader Evenepoel

Un’ascesa non impossibile, ma lo spettacolo non è mancato: si accende la Vuelta San Juan nella quinta frazione, con partenza da San Martín ed arrivo in vetta ad Alto Colorado dopo 169,5 chilometri. Ad imporsi è il 23enne colombiano Miguel Eduardo Flórez che è riuscito a spuntarla in uno sprint ristretto. Gestisce alla grande la situazione in classifica generale Remco Evenepoel, sempre leader.

Tre uomini all’attacco nelle prime fasi di gara: Magno Prado, Nelson Soto e Gerardo Atencio. Per loro vantaggio che si è subito dilatato, raggiungendo anche i 4′. Scintille però che si sono accese a circa 50 chilometri dall’arrivo: vento forte in falsopiano, aperti i ventagli in gruppo. A cascare nel tranello è il leader della classifica Remco Evenepoel che rimane staccato. Circa un minuto perso per il belga che però è riuscito a rientrare, senza particolari patemi, sull’ascesa conclusiva.

A sfidarsi sulla salita di Alto Colorado sono stati praticamente tutti i big della classifica generale: pendenze non impossibili che non hanno fatto sì che ci fossero attacchi, l’unico a provarci è stato Mcnulty. Il tutto si è andato a decidere all’ultimo chilometro: Evenepoel ha provato ad accelerare, ma nello sprint ristretto Miguel Eduardo Flórez (Androni) ha anticipato tutti con un ottimo spunto. Secondo il veterano Óscar Sevilla (Team Medellin), poi Brandon McNulty (UAE Emirates). Seguono Evenepoel e un eccellente Filippo Ganna, che in maglia azzurra conserva la seconda piazza in classifica.

Foto: Lapresse