Ciclocross: svelato il calendario della prossima Coppa del Mondo. Non ci sarà l’Italia, quattordici gare in programma

Si è riunito oggi in Svizzera, a Dübendorf, il consiglio direttivo dell’UCI. Presentata l’edizione 2020-2021 della Coppa del Mondo di ciclocross: tante le novità, saranno 14 le tappe (cinque in più della passata stagione, due in meno però di quante ne erano attese). Italia che sarà esclusa dal calendario: andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Calendario Coppa del Mondo ciclocross 2020-2021

04/10 – Waterloo (Stati Uniti)

18/10 – Dublino (Irlanda)

25/10 – Zonhoven (Belgio)

01/11 – Overijse (Belgio)

15/11 – Tabor (Repubblica Ceca)

22/11 – Koksijde (Belgio)

29/11 – Besançon (Francia)

06/12 – Wachtebeke (Belgio)

13/12 – Anversa (Belgio)

20/12 – Namur (Belgio)

27/12 – Diegem (Belgio)

03/01 – Hulst (Paesi Bassi)

17/01 – Villars (Suisse)

24/01 – Hoogerheide (Paesi Bassi)

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Luigi Mariani LPS