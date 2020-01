All Star Game NBA 2020: annunciate le riserve per la partita di domenica

Sono state annunciate le riserve per l’All Star Game 2020, che si giocherà a Chicago. Nella Western Conference sicuramente spiccano le presenze di Russell Westbrook, Damian Lillard, Chris Paul ed anche quella di Brandon Ingram, reduce finora da una splendida stagione in maglia New Orleans Pelicans. Esclusione eccellente quella di Devin Booker, protagonista con i Phoenix Suns.

Per la Eastern Conference c’è sicuramente il rimpianto della mancata convocazione di Derrick Rose, che sta facendo benissimo con Detroit. Ci sarà, invece, la coppia di Miami formata da Bam Adebayo e Jimmy Butler, oltre ai vari Ben Simmons, Kyle Lowry e Jayson Tatum.

LE RISERVE DELL’ALL STAR GAME 2020

Western Conference: Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Brandon Ingram, Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul e Russell Westbrook.

Eastern Conference: Domantas Sabonis, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Khris Middleton, Ben Simmons e Jayson Tatum.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LaPresse