Salto con gli sci, Ryoyu Kobayashi vince il salto di qualificazione a Sapporo davanti a Kraft e Geiger

Il weekend di Sapporo, sede della tredicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci maschile, si è aperto nella mattinata italiana con un brillante Ryoyu Kobayashi davanti a tutti nelle qualificazioni per gara-1 su Large Hill. Il padrone di casa nipponico, dominatore della passata annata ed in piena corsa per la seconda Sfera di Cristallo consecutiva, si è ben comportato (dopo due salti di allenamento non esaltanti) in qualificazione atterrando a quota 132 metri con telemark e totalizzando 128.9 punti.

Alle spalle del nativo di Hachimantai si è inserito l’austriaco Stefan Kraft, anch’egli in lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo, il quale ha raccolto un ottimo secondo posto (dopo due secondi posti nei salti di allenamento) a soli quattro decimi di punto dal leader con un balzo da 132.5 metri penalizzato leggermente dalla compensazione legata al vento frontale. Molto più staccati a parità di stanga di partenza in termini di score e di misura tutti gli altri, a partire dal pettorale giallo tedesco Karl Geiger, terzo classificato con 124.5 metri e 115.5 punti davanti allo sloveno Peter Prevc, quarto con 124 metri e 113.6 punti.

Dopo aver fatto segnare il miglior punteggio nella seconda serie di allenamento, il polacco Dawid Kubacki si è confermato a proprio agio sul trampolino nipponico HS137 anche in qualificazione con un buon quinto posto (124.5 metri e 113 punti) condiviso ex aequo con l’austriaco Michael Hayboeck (126.5 metri con vento frontale più sostenuto). Prestazione incoraggiante per lo sloveno classe 2000 Timi Zajc, tornato recentemente sul podio a Titisee-Neustadt, capace di piazzarsi settimo con 124 metri e 112.1 punti davanti al giapponese Keeichi Sato (128 metri e 111.7 punti con una bufera di vento frontale), mentre completano la top10 lo sloveno Domen Prevc ed il tedesco Stephan Leyhe. Da segnalare infine l’eliminazione a sorpresa del nipponico Daiki Ito, squalificato per tuta irregolare.

erik.nicolaysen@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse