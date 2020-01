Australian Open 2020: Timea Babos e Kristina Mladenovic dominano la finale del doppio femminile

Trionfo senza storia nella finale del doppio femminile all’Australian Open 2020. La coppia composta da Timea Babos e Kristina Mladenovic ha conquistato il titolo, vincendo nettamente contro Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova in due set con il punteggio di 6-2 6-1 dopo un’ora e quattordici minuti di gioco. Si tratta del terzo Slam insieme per l’ungherese e la transalpina, con quest’ultima che ha uno Slam in più in bacheca rispetto alla compagna.

Si affrontavano le prime due coppie del seeding e c’è stata partita solo ad inizio primo set. Immediato break di Babos/Mladenovic, ma nel quarto game Hsieh/Strycova riesco a ritrovare la parità. Il duo ungherese/francese, però, domina totalmente questa finale di doppio e strappa il servizio alle avversarie nel quinto e settimo game, quest’ultimo addirittura a zero. Set vinto per 6-2.

Il copione è lo stesso anche per il secondo set. Babos/Mladenovic fanno valere la maggior forza e potenza rispetto alle avversarie, che faticano terribilmente soprattutto nei turni di servizio di Hsieh. Break nel terzo, quinto e settimo gioco, che fanno volare le numero due del seeding sul 6-1 e dunque conquistare l’Australian Open 2020.

Foto: Shutterstock