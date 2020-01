F1, Sebastian Vettel ha provato il sedile della nuova Ferrari: a Maranello incontro con Binotto e ingegneri

Sebastian Vettel si è recato a Maranello nella giornata odierna. Il pilota della Ferrari ha incontrato gli ingegneri che stanno effettuando gli ultimi lavori sulla monoposto che verrà ufficialmente presentata il prossimo 11 febbraio e ha così fatto squadra anche in vista degli attesissimi Test F1 che incominceranno a Barcellona il prossimo 19 febbraio. Il quattro volte Campione del Mondo è reduce da una stagione molto complicata e punta a un pronto riscatto con l’obiettivo di battagliare con Lewis Hamilton, col compagno di squadra Charles Leclerc e con Max Verstappen per il titolo iridato.

Oggi il tedesco ha preso confidenza con l’abitacolo della 671 (il nome ufficiale della nuova Rossa verrà svelato soltanto in occasione della presentazione) ed è stato fatto il suo sedile: come riporta it.motorsport, Sebastian Vettel si è calato nell’abitacolo poco prima di mezzogiorno e ha poi fornito ai tecnici tutte le indicazioni sul sedile, per poi incontrare anche il team principal Mattia Binotto. La stagione della Formula Uno è ormai alle porte, cresce l’attesa di tutti gli appassionati in vista dei test e soprattutto del GP d’Australia in programma il prossimo 15 marzo sul circuito di Melbourne.

Foto: Lapresse