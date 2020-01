NBA 2020: i risultati della notte (31 gennaio). Trae Young illumina, cadono i Clippers. Ok Celtics e Raptors

Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valide per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Non sbagliano Celtics e Raptors, mentre fa rumore la caduta dei Clippers nel match contro i Kings. A livello individuale il premio MVP della serata va al solito Trae Young, che illumina la scena nella sua Atlanta.

I Boston Celtics rispettano il pronostico e battono a domicilio i Golden State Warriors, sempre più fanalino della lega, con il punteggio di 119-104. Ottima prova del team di Brad Stevens, che vince di collettivo e manda cinque giocatori in doppia cifra abbondante, tra i quali il top scorer è Gordon Hayward con 25 punti; ai californiani non bastano i 22 di D’Angelo Russell. Rispondono presente i Toronto Raptors, che infilano la nona vittoria consecutiva espugnando per 109-115 il Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland. Anche per i canadesi sono più uomini a risultare decisivi: tra questi il miglior realizzatore è Serge Ibaka con 26 punti. Tra i Cavaliers, invece, spiccano le prestazioni positive di Kevin Love e Collin Sexton, entrambi a quota 23 punti.

Serata storta per i Los Angeles Clippers, che allo Staples Center vengono sconfitti a sorpresa dai Sacramento Kings per 103-124. A scavare il solco decisivo è il secondo quarto, nel quale gli ospiti realizzano ben 22 punti in più degli avversari. Il protagonista del match è senza subbio De’Aaron Fox, che mette a referto 34 punti e 8 assist; ottimo anche il contributo di Buddy Hield, autore di 19 punti. I Clippers pagano l’assenza di Kawhi Leonard: inutili i 22 punti di Lou Williams e i 21 di Montrezl Harrell, entrambi in uscita dalla panchina.

Serata negativa anche per i Philadelphia 76ers che cadono ad Atlanta per 127-117. In copertina la prestazione da urlo di Trae Young, che manda agli atti una corposa doppia doppia da 39 punti e 18 assist e trascina gli Hawks al successo, beneficiando anche dell’aiuto di John Collins, a referto con 17 punti e 20 rimbalzi. Agli ospiti non bastano i 31 di Ben Simmons e i 27 di Shake Milton.

I Denver Nuggets si aggiudicano lo scontro diretto contro gli Utah Jazz con il punteggio di 106-100. A fare la voce grossa è Nikola Jokic, che fa registrare una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e guida i compagni alla diciannovesima vittoria casalinga della stagione. Per il team di Salt Lake City da sottolineare le prove di Jordan Clarkson e Rudy Gobert: il primo sigla ben 37 punti, mentre il secondo è quasi impeccabile al tiro dal campo (9/10) e mette a referto 21 punti e 11 rimbalzi.

Infine, vittoria in rimonta per i Washington Wizards, che si impongono sugli Charlotte Hornets per 121-107. Come sempre, a trascinare la squadra della capitale è Bradley Beal, che sfiora la tripla doppia con i suoi 34 punti, 9 rimbalzi e 9 assist; per la franchigia del North Carolina il miglior realizzatore è Miles Bridges con 23 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 109-115

Washington Wizards-Charlotte Hornets 121-107

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers 127-117

Boston Celtics-Golden State Warriors 119-104

Denver Nuggets-Utah Jazz 106-100

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 103-124

