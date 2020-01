Volley, Olimpiadi 2020: definiti i gironi. Italia con Giappone e Polonia. Novità ai quarti di finale

La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto. Si tratta soltanto di una conferma visto che la struttura dei due raggruppamenti era già stato definita tre settimane fa al termine delle varie qualificazioni. Non ci sono state infatti estrazioni e sorteggi ma si è seguito il ranking internazionale abbinato al meccanismo a serpentina: Giappone testa di serie in quanto Paese organizzatore nella Pool A, Brasile e USA nella Pool B perché prima e seconda del ranking, Polonia e Italia nel gruppo A in quanto terza e quarta della classifica e via dicendo.

La nostra Nazionale è stata relativamente fortunata perché incrocerà sì la Polonia Campione del Mondo ma Giappone, Canada e Iran sono formazioni davvero alla portata, il Venezuela è invece la classica cenerentola. Le prime quattro classificate accederanno ai quarti di finale: la vincitrice di un gruppo affronterà la quarta dell’altro girone, le seconde e le terze dei due raggruppamenti si affronteranno tra loro ma gli abbinamenti verranno definiti tramite un sorteggio. Di seguito la composizione dei gironi del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli abbinamenti per la fase a eliminazione diretta.

GIRONI VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020:

POOL A: Giappone, Polonia, Italia, Canada, Iran, Venezuela

POOL B: Brasile, USA, Russia, Argentina, Francia, Tunisia

ABBINAMENTI ELIMINAZIONE DIRETTA OLIMPIADI TOKYO 2020:

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Vincitrice Pool A vs Quarta classifica Pool B

Quarto di finale 2: Seconda Pool A/Terza Pool A (decisione su sorteggio) vs Seconda Pool B/Terza Pool B (decisione su sorteggio)

Quarto di finale 3: Seconda Pool A/Terza Pool A (decisione su sorteggio) vs Seconda Pool B/Terza Pool B (decisione su sorteggio)

Quarto di finale 4: Vincitrice Pool B vs Quarta classifica Pool A

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincitrice Quarto di finale 1 vs Vincitrice Quarto di finale 2

Semifinale 1: Vincitrice Quarto di finale 3 vs Vincitrice Quarto di finale 4

