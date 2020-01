Sci alpino, Coppa Europa 2020: Sebastian Holzmann vince lo slalom di Jaun, sesto Liberatore davanti a Vaccari

Sebastian Holzmann si è aggiudicato lo slalom in notturna di Jaun (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Il tedesco, dopo una prima manche dominata, ha stretto i denti nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 1:37.22 con 33 centesimi sul padrone di casa Marc Rochat e 50 sull’austriaco Adrian Pertl che si è messo in luce in Coppa del Mondo con l’ottavo posto nella gara tra i pali stretti di Kitzbuhel.

Quarta posizione per l’elvetico Dionys Kippel a 92 centesimi, con sette gradini risaliti nella seconda metà di gara, quindi è quinto il croato Matej Vidovic a 1.07. Sesta e settima posizione per due nostri portacolori. Federico Liberatore precede Hans Vaccari con un distacco di 1.09 e 1.35. Vaccari, inoltre, è autore di una rimonta clamorosa nella seconda manche, con 22 posizioni recuperate. Tra l’ottava e l’undicesima posizione troviamo ben tre austriaci. Si parte con Pirmin Hacker ottavo a 1.38, quindi Joshua Sturm decimo a 1.52 con il miglior tempo nella seconda discesa (e 20 posizioni risalite) quindi chiude il gruppo Mathias Graf a 1.83. Tra di loro, decimo, il tedesco Anton Tremmel a 1.45.

Gli altri italiani: diciottesimo Francesco Gori a 2.3, quindi ventunesimo Fabian Bacher a 2.33, venticinquesimo Tobias Kastlunger a 2.66. Non ha concluso la sua prova Pietro Canzio. Usciti di scena anche lo svizzero Luca Aerni e il norvegese Atle Lie McGrath.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse