Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber senza rivali a Seefeld. Ottimo 22mo Samuel Costa

Nove vittorie in undici gare, un ruolino di marcia che non vuole davvero fermarsi. Jarl Magnus Riiber sta dominando in lungo e in largo la Coppa del Mondo di combinata nordica 2020: praticamente impossibile per gli avversari opposti. Oggi l’ennesima prova di forza: è arrivato il trionfo nella prima tappa del Triple di Seefeld, in Austria, una Gundersen con soli 5 chilometri di fondo.

Il norvegese aveva già trovato un ampio margine con il salto, poi ha aumentato addirittura il distacco nel fondo, con i rivali che hanno alzato bandiera bianca, decidendo di confrontarsi solamente per la piazza d’onore. Come previsto è il tedesco Vinzenz Geiger a chiudere secondo: per lui volata vincente contro Joergen Graabak, entrambi staccati di 44” dalla vetta. A completare la top-5 troviamo un altro norvegese, Espen Bjoernstad, ed il giapponese Akito Watabe.

In casa azzurra eccellente la gara di Samuel Costa nel fondo: per lui ben nove posizioni guadagnate e 22ma piazza finale. Rimonta anche Alessandro Pittin, che però non entra in zona punti (34mo). 39mo Raffaele Buzzi, 42mo Lukas Runggaldier.

Foto: Lapresse